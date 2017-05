Margareta Troidl aus Weihern gehört auch 70 Jahre als Mitglied dem VdK an

12.05.2017

(bnr) Gleich doppelten Grund zur Freude hatte am vergangenen Donnerstag Margareta Troidl aus Weihern. Bei beneidenswerter Gesundheit und geistiger Frische konnte sie ihren 101. Geburtstag feiern und seit 70 Jahren ist sie Mitglied beim VdK Ortsverband Pfreimd. Das seltene Jubiläum war für den Vorstand des VdK ein gebührender Anlass, die Jubilarin im Seniorenheim St. Johannis Stift in Pfreimd zu besuchen, in dem diese seit drei Jahren ihren Lebensabend verbringt. Margareta Troidl ist Gründungsmitglied und gehört seit der ersten Stunde zum Sozialverband. Vorsitzende Anna Zeitler und Schriftführern Gertrud Zeitler hatten neben den Glückwünschen auch eine Geburtstagstorte im Gepäck.

Die Jubilarin verbrachte ihr ganzes Leben in Weihern. Da ihr Ehemann im Krieg sein Leben lassen musste, ruhte die Sorge für ihre fünf Kinder auf ihren Schultern. Mit Gottvertrauen und einem starken Willen hat sie diese Verantwortung gemeistert und dabei nie ihren Humor verloren. Heute gehören neben den Kindern und Schwiegerkindern neun Enkel, 13 Urenkel und sechs Ururenkel zur Familie. Sie ließen die Jubilarin hochleben. Auch "Der neue Tag" wünscht der Jubilarin weiter alles Gute.