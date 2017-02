Mit Kampfpanzern nach Litauen

Vermischtes Pfreimd

13.02.2017

Oberst Jörg See kennt inzwischen alle Rathäuser der Bundeswehrstandorte im Bereich der Brigade 12 Oberpfalz. In Pfreimd sorgte Bürgermeister Richard Tischler dafür, dass der Brigade-Chef einen "prima Eindruck" von der Einbettung des Standortes in die Stadt erhielt. Der Stellenwert der Bundeswehr zeigt sich auch bei den Friseurpreisen.

Oberst Jörg See war mit Oberstleutnant Stefan Reiße, dem Kommandeur des Oberpfalzkaserne, ins Rathaus gekommen. Bürgermeister Tischler schilderte See kurzweilig die Entwicklung der Landgrafenstadt und den Stellenwert, den die Bundeswehr hier in der Bevölkerung genießt: Als Wirtschaftsfaktor, als Arbeitgeber und für die Gewerbesteuer. "Wir verstehen uns gut", zeigte Tischler auf die "Bundeswehrecke" in seinem Dienstzimmer.Wer von den Uniformierten zur Pfreimder Kirchweih kommt, erhält einen Gutschein. 300 Soldaten ließen sich das beim letzten Mal nicht entgehen. Dass Kommandeur und Bürgermeister beim Kirwawettkampf mitmachen, ist Ehrensache. Im Jahr 2021 wird "50 Jahre Garnisonsstadt Pfreimd" gefeiert. Die Stadt hat mit Alfred Hammer einen Verbindungsmann zur Bundeswehr und der Bürgermeister diente selbst als Richt- und Ladeschütze in der Oberpfalzkaserne.Die Arbeit ist hier von Auslandseinsätzen geprägt. Wie Kommandeur Stefan Reiße mitteilte, gehen 39 Soldaten im ersten Halbjahr 2017 ins Ausland: 19 in den KFOR-Einsatz im Kosovo und 20 in den nächsten eineinhalb Wochen nach Litauen - inklusive sechs Kampfpanzern. Man wird gemeinsam mit den Truppen des Gastlandes üben. Enhanced Forward Presence, verstärkte vorgeschobene Präsenz, heißt das im NATO-Sprachgebrauch. Mit dieser Abschreckung Russlands soll dem baltischen Staat der Rücken gestärkt werden. 91 Soldaten werden ab Juni als ORF-Team abrufbereit für eine mögliche Unterstützung im Kosovo sein. Die nächste Zeit ist von Einsatz und intensiver Panzerausbildung geprägt. 2019 verlegen dann voraussichtlich 150 Soldaten des Pfreimder Panzerbataillons 104 nach Litauen.Im Standort ist in den nächsten Jahren ebenfalls einiges geplant. Begonnen wird mit den Umbaumaßnahmen an den Unterkünften, an den Funktionsgebäuden und der Waffenkammer. Das Gesamtkostenpaket: 35 Millionen Euro. Oberst Jörg See war beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Pfreimder Truppe. Bürgermeister Tischler plauderte noch etwas aus dem Nähkästchen: Stefan Reißes Vorgänger Norbert Gnerlich ließ sich in Zivil bei einem örtlichen Friseur die Haare scheiden. Als er einige Wochen später in Uniform erschien, war der Haarschnitt im Vergleich zum ersten Besuch zwei, drei Euro teuer. Auf die Frage nach dem Warum konterte der Friseur schlagfertig, "da wusste ich ja noch nicht, dass sie Oberstleutnant sind".