Mühevoll, aber auch bereichernd

Vermischtes Pfreimd

23.01.2017

12

0 23.01.201712

"Selbstverständlich ist es auch manches Mal anstrengend und bereitet Mühe, Flüchtlingen zu helfen und sie zu begleiten. Gleichzeitig aber erfährt man aber auch eine große Bereicherung durch die Menschen, die einem anvertraut sind." Dr. Reinhold Then weiß, wovon er spricht.

Zum Abschluss der Ausstellung der Katholischen Erwachsenenbildung "Gott liebt die Fremden" referierte er im Pfarrsaal zu diesem aktuellen Thema. Dr. Then war der Einladung der Pfarrei Pfreimd, des Frauenbunds, der Marianischen Männerkongregation, der Kolpingsfamilie und des Arbeitskreises Asyl gerne gefolgt.Der promovierte Theologe ist Leiter der Bibelpastoralen Arbeitsstelle der Diözese Regensburg und daher ein ausgewiesener Fachmann auf diesem Gebiet. Zu Beginn seines informativen Vortrags berichtete er von seinen persönlichen Erfahrungen von der Arbeit mit christlichen Flüchtlingsfamilien. Seiner Meinung nach ist die Aufnahme von Flüchtlingen eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Aber bereits die Bibel weiß um Schicksale von Menschen auf der Flucht. Sie erzählt davon, dass Gott den Flüchtlingen in besonderer Weise nahe ist. Sowohl in der Geschichte Israels wie in den Anfängen der christlichen Gemeinden waren Menschen gezwungen, ihre Heimat wegen politischer, ethnischer und religiöser Verhältnisse zu verlassen.Dr. Then forderte die Zuhörer dazu auf, bekannte biblische Texte vor dem Hintergrund von Flucht und Vertreibung neu zu lesen und zu interpretieren. Dies kann schon beim Schöpfungsbericht zu Beginn der Bibel angewandt werden, handelt es sich hierbei um einen Text, welcher im Babylonischen Exil, also in einer Vertreibungssituation, entstand. Weiterhin erinnerte er an prominente biblische Fremde von Abraham und Sara bis hin zu Maria, Josef und Jesus als Flüchtlingsfamilie. Dr. Then schlug eine Brücke zu konkreten Handlungsorientierungen für heute.Der zweite Schwerpunkt der Ausführungen war die besondere Situation von Christen im Nahen Osten und von christlichen Flüchtlingen in Deutschland. Dr. Then konnte als Vorsitzender des Vereins "Christen helfen Christen im Heiligen Land" aus erster Hand berichten. Der Referent erhielt finanzielle Hilfe aus Pfreimd. Die Veranstalter des Vortragsabends überreichten Dr. Reinhold Then eine Spende in Höhe von 250 Euro.