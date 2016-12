Vermischtes Pfreimd

24.12.2016

5

0 24.12.2016

Es war eine Premiere: Die Stadtkapelle lud erstmals zu Adventsklängen in die Stadtpfarrkirche ein. Gemeinsam mit den zahlreichen Besuchern wurde mit "Wir sagen euch an, den lieben Advent" das Konzert eröffnet.

Unter der Leitung von Thomas Reck spielte die Stadtkapelle bekannte Weihnachtslieder wie "In dulci jubilo", "Inmitten der Nacht" oder "O Jesulein zart". Aber auch in verschiedenen kleinen Besetzungen präsentierte sich die Kapelle. Das Blechbläseresemble und das Blechbläsertrio gefielen den Zuhörern genauso wie das Klarinettenquartett. Zwischen den Weihnachtsweisen wurden besinnliche Geschichten und Gedichte vorgetragen.Für ein abwechslungsreiches Programm sorgten die verschiedenen Stücke mal ganz ruhig und besinnlich, dann aber auch wieder modern. Bekannte Melodien wie "Maria durch den Dornwald ging", "Still, still, still", "Hve yourself a verry little christmas" und "Away in a manger" durften natürlich nicht fehlen.Zum Abschluss eines gelungenen Konzerts waren die Gäste noch einmal eingeladen bei "Macht hoch die Tür" und "O du fröhliche" mitzusingen.