Nach 20 Jahren ein herzliches Wiedersehen

21.05.2017

20 Jahre ließ das Organisationsteam verstreichen, bis man sich im Kreise der Klassenkameraden, die 1963 eingeschult worden waren, wieder einmal zusammenfand. Rund 40 Ehemalige waren der Einladung gefolgt und trafen sich zum ersten Stelldichein im Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath zu einer Führung durch das Museumsgelände. Das anschließende Kaffeetrinken bot Gelegenheit, in alten Erinnerungen zu schwelgen. Gemeinsam besuchte man dann die Abendmesse in der Pfarrkirche in Weihern. Im Vorfeld des Treffens hatte das Organisationsteam die Gräber der verstorbenen Klassenkameraden besucht und Blumen niedergelegt. Das Weiherner Sportheim war die passende Lokalität für den Erinnerungsabend, an dem die ehemalige Lehrerin Anna Müller teilnahm. Alle waren sich einig, dass bis zum nächsten Treffen nicht nochmals zwei Jahrzehnte vergehen sollen. Bild: hm