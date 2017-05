Vermischtes Pfreimd

11.05.2017

3

0 11.05.2017

Der Kinderbetreuung und der frühkindlichen Bildung war gestern Nachmittag eine Zusammenkunft in der Landgraf-Ulrich-Schule gewidmet, die als "2. Schwandorfer Bildungskonferenz" angelegt war.

Vor etwa einem dreiviertel Jahr hat der Landkreis Schwandorf vom Kultusministerium das Qualitätssiegel "Bildungsregion" verliehen bekommen. Das wurde damals garniert mit einer ersten Bildungskonferenz in Schwandorf, die nun eine Neuauflage erfuhr. Wieder kamen zahlreiche Bildungsakteure zusammen, die in Pfreimd von Landrat Thomas Ebeling und Schulleiter Siegfried Seeliger begrüßt wurden.Vorgestellt wurde dabei ein neues, in grün-blau gehaltenes Metallschild "Bildungsregion Schwandorf", das sich für Schulen und andere Einrichtungen quasi als "Aushängeschild" eignet. Gestaltet, hergestellt und beworben wurde es von Pfreimder Mittelschülern, die dieses Kreativprojekt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen umsetzten.