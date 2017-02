Stadtrat behandelt am Mittwoch interessante Themen

Pfreimd

19.02.2017

19.02.2017

(hm) Bei der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 22. Februar, ab 18.30 Uhr im Ratssaal präsentiert der Geschäftsleiter des Zweckverbandes Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz ein Angebot zur kommunalen Verkehrsüberwachung. Der neue Archivar des Stadtarchiv Pfreimd wird präsentiert und ein Beschluss zum weiteren Vorgehen in Sachen "Spielplatzkonzept" gefasst. Es tut sich auch was beim Dauerbrenner "Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Untersteinbach/Iffelsdorf". Vonseiten der Bahn liegt jetzt die Baudurchführungsvereinbarung vor. Weitere Themen: Kindergarten St. Martin mit Krippe und Hort: Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 (Überprüfung der Gebührensätze; Änderung der Gebührensatzung); Kommunales Förderprogramm der Stadt Pfreimd: Aktualisierung und Überarbeitung der Satzung; Bürgerenergiegenossenschaft Mittlere Oberpfalz: Zeichnung weiterer Anteile; Bauanträge; Anfragen.