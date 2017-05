Vermischtes Pfreimd

09.05.2017

Bei Urnenbestattungen orientiert sich die Stadt an einem Vorschlag des Künstlers Engelbert Süß. Im Friedhof entstehen vier Urnenbäume. Das gab Verwaltungsleiter Bernhard Baumer aus der "Nichtöffentlichen" bekannt. Der Stadtrat beschloss ferner den veralteten Bebauungsplan "Naabwiesen" aus dem Jahr 1995 zu überarbeiten. Die Sanierung der Fenster und Türen im Feuerwehrhaus wurden an die Pfreimder Schreinerei Lippert vergeben. Das Bayernwerk ertüchtigt für 20 000 Euro diverse Lichtmasten im Stadtgebiet. In der Straße zum Gewerbegebiet "Am Kalvarienberg" wird von der Einfahrt bis Landmaschinen Igl die Beleuchtung verbessert.

Bürgermeister Richard Tischler informierte das Gremium darüber, dass zwei Tagesordnungspunkte abgesetzt werden mussten. Der Zuschussantrag der SpVgg Pfreimd wird vom Verein noch mal überarbeitet. Vertagt wurde auch die Weichenstellung für das städtische Gebäude Hammerhof 2. Der beauftragte Architekt konnte die gewünschten Unterlagen noch nicht vorlegen. Tischler berichtete weiter von der Verstärkung zweier Mobilfunkmasten. Der Bundestagsabgeordnete Karl Holmeier informierte die Stadt, dass der Bundestag ein Schienenlärmschutzgesetz mit einem Fahrverbot für laute Güterwagen beschlossen hat. Stadtrat Manfred Bruckner hat sich die Ausführungen durchgelesen. "Es steht nichts drin, wonach die Strecke Hof-Regensburg beim Lärmschutz wie eine Neubaustrecke behandelt würde", so sein Fazit. Dieses Problem werde das neue Gesetz nicht lösen.Alle Baugesuche wurden vom Stadtrat befürwortend an das Landratsamt weitergeleitet. Thorin-Lichtreklame baut eine Lagerhalle an der Wernberger Straße. Die Schwandner Logistik und Transport GmbH im Gewerbegebiet an Kalvarienberg plant im Bereich des Wendehammers eine Hackschnitzelanlage. Im Gewerbegebiet ist auch Tano-Hydraulik angesiedelt. Vom Unternehmen lag ein Antrag auf einen Querbau vor.