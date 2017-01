Stets eine sichere Bank

Vermischtes Pfreimd

20.01.2017

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Weihern/Stein ist aktiv wie eh und je. "Der 102 Mann starke Verein ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird", so Vorsitzender Martin Mayer in der Jahreshauptversammlung. Das war nicht selten der Fall.

-Weihern. Die Pflege des Kriegerdenkmales war eine Selbstverständlichkeit. Der Verein brachte sich auch beim Jubiläumsfest der Pfarrei ein, organisierte die Feierstunde zum Volkstrauertag und sammelte für die Kriegsgräberfürsorge. Einen soliden Kassenstand zeigte Adolf Mösbauer auf.Bürgermeister Richard Tischler hob hervor, dass der Weiherner Verein im Vergleich zu den Organisationen in manch anderen Orten die Fahne hochhalten würde. Es sei schwierig, als ein Verein der Erinnerungen an vergangene Zeiten weiter zu bestehen, aber gerade in unserer Zeit "brauchen wir Mahner". Dabei sei es schwierig, neue Mitglieder zu gewinnen. Zur Freude der Mitglieder erklärte Tischler solidarisch seinen Beitritt zur KSK.Kreisvorsitzender Richard Österer bezeichnete die Weiherner Kameradschaft als Beispiel für kontinuierliche Arbeit. Bezirksgeschäftsführer Markus Nägel zeigte auf, dass 2016 bei der Sammlung für die Kriegsgräber in der Oberpfalz eine neue Rekordsumme erreicht worden sei: 309 000 Euro. Weihern trage seit vielen Jahren zum guten Ergebnis bei und liege im Landkreis auf Rang vier.Treue Mitglieder wurden mit einer Urkunde und einer Ehrennadel ausgezeichnet: 25 Jahre ist Martin Haider Mitglied, 40 Jahre Michael Armer, Siegfried Holzgartner, Josef Bernklau, Andreas Holzgartner, Manfred Kick, Gerhard Schlögl, Johann Oppitz. Für 50 Jahre wurde Richard Bayer geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielten Martin Mayer und Georg Rauch. Für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienst des Volksbundes deutscher Kriegsgräberfürsorge und die stetige Weiterführung der Spendensammelaktion wurden sie vom Bezirksgeschäftsführer Oberpfalz des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Markus Nägel, mit der Verdienstspange deutscher Kriegsgräberfürsorge in Weiß/Gold geehrt.