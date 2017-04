Vermischtes Pfreimd

26.04.2017

Unter Federführung von Alfred Hammer erarbeiteten die Vereinsvorstände den Veranstaltungskalender für den Zeitraum von April bis November 2017.

29. Frühlingskonzert Sing- und Musikschule; Königsproklamation Eichelbachschützen; 30. Erstkommunion in Weihern.1. Maibaumaufstellen in Stein, 5. Kolping-Maiandacht in Oberpfreimd; 13. MMC-Wallfahrt nach München; 20. Frühlingsfest Kindergarten St. Martin; 22. bis 24. Bittgänge, 25. Vatertagsfeiern Schäferhundeverein, FFW Hohentreswitz, Weihern; 28. Erstkommunion in Pfreimd; Maiandacht MMC;4. Fußwallfahrt nach Amberg; 5. Eixlbergfest der Feuerwehren Pfreimd und Iffelsdorf; 10./11. Bennofest in Stein; 15. Gartenfest der Stadtkapelle, Gartenfest der Eichelbachschützen; 17. BRK-Fusionsfest, 18. Umgangskirchweih; Fronleichnamsprozession in Weihern. 23. Johannisfeuer in Pfreimd und Weihern; 23./24. Gerresheimer Fußball-WM; 24. Musik im Schlosshof, 25. Patrozinium Klosterkirche, Familienfest Siedlergemeinschaft; 30.6. bis 3.7. Landkreis-Sportfest in Pfreimd.1./2. Pokalturnier DJK Weihern-Stein; 2. Schrebergartenfest OGV, 8./9. 36. Pfreimder Bürgerfest; 15. Kirchweihbaumaufstellen in Weihern, 16. Kirchweih Weihern, Jugend-Radwallfahrt zum Miesberg, 17. Kirchweihmontag im Sportheim Weihern 17. bis 20. Sommerkonzerte Musikschule; 21. Vortrag Ausgrabungen Iffelsdorf; 22. Pizzaabend Eichelbachschützen; Festgottesdienst 70 Jahre Kolpingsfamilie; 21. bis 23. Singspiel Musikschule; 28. Ausbuttern Frauenclub Stein; 29. Sommernachtsfest Frühschoppenclub Stein.5. Brunnenfest Hobby-Rancher Weihern; 12. Weinfest der Stadtkapelle; Beachvolleyballturnier Pfarrjugend; 15. Patrozinium Stadtpfarrkirche; Marienlob in der Pfarrkirche; 20. Fischerfest in Iffelsdorf; 25. Stodl-Disco KLJB Hohentreswitz, 26. Sommernachtsfest DJK Weihern/Stein; 27. Gartenfest FFW Pamsendorf.3. OWV-Waldfest auf dem Eixlberg; 10. Männerwallfahrt zum Fahrenberg; 16. Ewige Anbetung Pfarrkirche; 17. Kirchweih in Stein; 23. bis 25. Hauptkirchweih Pfreimd; Preisverleihung Bürgerschießen Eichelbachschützen.5. Herbstversammlung Vereinsvorstände; Vortrag OGV Pfreimd; 7. Kleidersammlung Kolping; 8. Wallfahrt zum Miesberg, Goißenfest Bund Naturschutz in Stein; 14. Südtiroler Abend Feuerwehr Weihern; 15. Landkirchweih; 28. Firmung in Pfreimd; Sitzweil MGV Weihern, Preisschafkopf FFW Pamsendorf; 29. Jahreshauptversammlung Siedlergemeinschaft.3. CSU-Preisschafkopf; 11. Chorkonzert Musikschule; 17. Preisschafkopf Freie Wählergemeinschaft; 18. Gedenkfeier zum Volkstrauertag; 19. Orchesterkonzert im Bürgersaal; 25. Adventsmarkt in Weihern, Preisschafkopf KSK Weihern-Stein.