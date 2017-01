Weihnachtslieder bei 30 Grad

Vermischtes Pfreimd

16.01.2017

21

Davon kann man - im besten Sinne - ein Lied singen: Der Weiherner Männergesangsverein "Gemütlichkeit" ist nicht nur ein Aushängeschild der Ortschaft sondern auch eine feste Institution innerhalb der Dorfgemeinschaft.

-Weihern . Vorsitzender Sebastian Lindner gab bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Seegerer einen aufschlussreichen Jahresbericht. Der Chor war viel unterwegs. Neben den üblichen Gratulationssingen zu Geburtstagen wurden auch Gottesdienste - einer davon in Altötting - und Hochzeiten mitgestaltet.Großen Aufwand betrieb man für die Aufnahme der eigenen Weihnachts-CD, die Kraft und Mühe gekostet hat, jedoch sehr gut von der Bevölkerung angenommen wurde. Zahlreiche Weihnachtsauftritte, so in Pfreimd oder Guteneck, wurden absolviert. Insgesamt standen 34 Singstunden im Kalender, berichtete Lindner."Es macht Spaß zu singen, und die zahlreichen Neuaufnahmen von jungen Sängern zeigen, dass es weiter geht", freute sich Lindner. Er dankte den Sängern und der Chorleitung mit Christian Dorner und Susanne Weiß. Dorner würdigte "die gute und inspirative Zusammenarbeit". Es sei anstrengend gewesen, im Sommer bei 30 Grad Weihnachtslieder im Studio zu singen, aber der Aufwand habe sich gelohnt. Die Qualität des 21 Mann starken Chores und die damit verbundenen Anfragen für Auftritte sprächen für sich. Bei der Mitgestaltung des Jubiläumsgottesdienstes anlässlich "150 Jahre Pfarrkirche" war selbst der Bischof beeindruckt.Für besondere Verdienste um den Verein wurden die aktiven Sänger Maximilian Meindl, Mattias Reis sowie Hans-Jürgen Schlosser mit der Vereinsverdienstnadel ausgezeichnet. Auf 20 Jahre aktiven Dienst bringt es Christian Werner. Für sein 40-jähriges aktives Wirken im Chor wurde Johann Zimmermann mit einer Ehrenurkunde bedacht. Gleichzeitig ernannte man ihn zum Ehrenmitglied des Vereins.