Wirtschaft Pfreimd

22.01.2017

159

Leistung muss sich lohnen. Mit solchen Parolen werden satte Gehälter von Managern gerechtfertigt. Wer aber bezahlt den 12-Stunden-Arbeitstag von Christine Lindner und Anton Gschrey, deren letzter Urlaub 15 Jahre her ist? Ihre 55 Milchkühe ernähren weniger die Familie, als umgekehrt.

Wie's dem Buben erklären?

Tierwohl-Dilemma

Big Data im Kuhstall "Smart Farming" nennt man so etwas. Im Paket kostet der Melkroboter 150 000 Euro. Was sich anhört wie die Vision aus "Schöne neue Welt" scheint den Kühen zu gefallen. Sie marschieren freiwillig in den Melkstand, manchmal auch, wenn sie gar nicht dran sind, wie der Roboter zweifelsfrei feststellt. "Klar, das tut ihnen ja gut", sagt Landwirt Anton Gschrey grinsend, "das ist wie bei Ihnen, wenn der Blasendruck nachlässt." "Big Data im Kuhstall", nennt Franz Kustner die Errungenschaft, "das automatische Melksystem erkennt den besten Zeitpunkt für die Befruchtung, misst die Zellen und bestimmt die Eutergesundheit."



Das Wundergerät passe sich dem Euter an und massiere angenehm die Milch in die Behälter darunter. Es gebe schon Euterformen, die er aussortieren müsse - Spreitzeuter oder Hängeeuter, da komme der Roboter nicht mehr zurecht. "Aber das sind Ausnahmen." Im Nachgang werde mit Essigsäure gespült, um Keime zu vermeiden. Zwei- bis dreimal am Tag werde gemolken, ein Output von 1000 bis 1200 Liter. "Bei einer Störung in der Nacht schrillt der Handyalarm", sagt Christine Lindner. "Das kommt schon hin und wieder vor." Gut, dass der Servicetechniker aus Pfreimd jederzeit kommen könne. (jrh)

Iffelsdorf/Pfreimd. Um 5 Uhr läutet der Wecker, das Paar fährt zum Stall am Ortsrand, zurück zum Wohnhaus, um das Frühstück für die Kinder herzurichten. "Ich bringe danach den Buben und das Mädchen in die Schule", erzählt Anton Gschrey, "und dann geht's zur BayWa, um den Tankwagen zu holen." Ohne Gschreys Job als Fahrer, den er seit 26 Jahren ausübt, und Lindners Halbtagstätigkeit als Bürokauffrau wäre das "Hobby" Landwirtschaft nicht mehr zu finanzieren.Dabei hat das Ehepaar schon die elterlichen Betriebe fusioniert, um über die Runden zu kommen. "Vorher habe ich den Stall allein gemacht", erinnert sich der Familienvater, "drei, vier Stunden allein im Hof gekämpft." Lange wäre das nicht mehr gut gegangen, findet Lindner. "Weil der Molkereiwagen im engen Hof nicht umkehren konnte, musste er die ganzen Milchbehälter hinausschaffen - im Sommer hat er sich den Wecker auf 1 Uhr in der Früh gestellt und sie rausgeschleppt."Kühe kennen keinen Ruhetag und am Wochenende war die Feldwirtschaft fürs Futter der gefräßigen Vierbeiner an der Reihe. "Wir standen damals vor der Entscheidung, komplett zuzusperren", sagt Gschrey. "Aus 25 Tieren hast du nichts rausgebracht." Die Liebe zu Natur, Technik und Selbstständigkeit habe überwogen. Auf einer größeren Fläche am Ortsrand riskierte das Unternehmerpaar den Neubau eines Laufstalls. "Damals kalkulierten wir noch schlechtestenfalls 35 Cent für den Liter Milch", sagt Lindner bitter lachend angesichts des Preisverfalls. "Wir sind da voll reingerutscht trotz Stallbaus."Dennoch ist die Modernisierung mit Melkroboter, Kälberstall, Hochboxen mit Gummimatten und Schrapperanlage mit Seilzug, die den Mist rausräumt, eine ungeheure Arbeitsentlastung. "Das soll sich hoffentlich auch mal rechnen", sagt Gschrey. "Wie willst du das einem zehnjährigen Jungen vermitteln? Verdient hat bisher nur die Bank." Begeistert schaut Josef Wittmann, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Schwandorf, in die Runde: "Luftig, viel Licht, einfach Tierkomfort vom Feinsten", schwärmt der Funktionär, der die Aktion "Offene Stalltür" erklärt: "Jeder redet von Tierwohl, wir sind bereit, uns anzupassen, aber den Preis dafür will keiner zahlen.""Was für eine Ruhe jetzt im Stall herrscht", freut sich die Bäuerin, "früher wäre gleich das Geplärr losgegangen." Im großen Liegeboxenlaufstall mit Melkstand verteilen sich die Tiere scheinbar nach Lust und Laune. Die Kühe fressen nach Belieben, es werde immer frisch vorgelegt. "Das sind schon Mengen", sagt Gschrey, "drei Tonnen täglich, immer die ideale Mischung." Mit dem aktuellen Milchpreis seien noch nicht mal die variablen Kosten bezahlt."50 Prozent der Betriebe mit 65 Prozent der Oberpfälzer Tiere wechselten schon von der Anbindehaltung zur Laufstallhaltung", erklärt BBV-Bezirkspräsident Franz Kustner. Sie ermögliche ein artgerechtes Sozialverhalten und sei effizienter. "Man hat sich weiterentwickelt, wer jetzt baut, kennt nichts mehr anderes."Man könne aber nicht verlangen, dass ein Landwirt, dessen Anbindestall noch nicht abgeschrieben sei oder der in 5 Jahren aufhöre, unter diesem Preisdruck so viel Geld in die Hand nimmt. Die Umstellung sei für die Kühe nicht einfach gewesen: "Vor allem die Kälber waren ein Horror", sagt Lindner, "die wussten mit dem Platz und der Energie nichts anzufangen." Stadtmenschen, denen die braun-weiß-gefleckten Riesen wie der Inbegriff der Gutmütigkeit erscheinen, haben noch keine Kuh in Rage erlebt: "Wir hatten eine, die mich zweimal anfiel", sagt die gestandene Landwirtin, "die hatte keinen Respekt".Man müsse deswegen die Tiere enthornen. "Bei ständigen Rangkämpfen ist die Verletzungsgefahr zu groß", stimmt Wittmann zu. "Besonders in Stressphasen ist das Verhalten anders", ergänzt Lindner. "Die haben ihren eigenen Charakter - die Anna ist eine ganz brave, dann gibt's wieder andere, da ist es wichtig, dass man einen Fluchtweg hat." Da ist das Dilemma mit dem Tierwohl: "Auf der einen Seite sollen die Tiere frei laufen, andererseits nicht enthornt werden", sagt Kustner. "Was ist schlimmer? Ein kurzer Schmerz als Kalb oder schwere Verletzungen nach Rangkämpfen?"