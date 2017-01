Lions-Club erfüllt großen Wunsch

Kultur Pirk

30.01.2017

3

0 30.01.2017

"Das Boden-Trampolin ist gesichert." Mit diesen Worten überreichte Gudrun Graf (Vierte von links), Präsidentin des Lions-Club Neustadt-Lobkowitz, einen Scheck an die Leiterin der Kindertagesstätte zum Heiligen Martin, Eveline Fritsch (links), und Pfarrer Jaison Thomas (rechts). Auch Ernst Freudig (Zweiter von rechts), Vorsitzender des Lions-Hilfswerks, und die Sänger Christian Kick (Dritter von links) und Daniela Bauer (Zweite von links) vom "ChorDiSono" freuten sich, den Kindern eine Freude zu bereiten. Das Geld stammt von dem Benefizkonzert des Vokalensembles am Dreikönigstag in der Auferstehungskirche. Kick organisierte den Auftritt und freute sich, dass so viele Besucher gekommen waren. Die Musiker unter Leitung von Alexander Meiler und Pianist Wolfgang Dirscherl unterhielten die Gäste mit weihnachtlichen Liedern - und das mit Erfolg. Am Ende waren 2000 Euro in der Kasse. Für die Kinder war das Trampolin eine große Überraschung, da es schon lange auf der Wunschliste stand. Sobald es draußen wärmer wird, wird mit dem Bau begonnen. Bild: zer