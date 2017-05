Kultur Pirk

01.05.2017

"Kaviar und Hasenbraten" und dazu jede Menge serviert das Pirker Brettl am Freitagabend. Und dem Publikum mundet die Premiere der Komödie von Regina Rösch bestens, inklusive kleiner köstlicher Seitenhiebe an die Nachbarn aus Schirmitz.

Um ein Haar überfahren

Plötzlich reich

Dem Publikum hat's geschmeckt, was die Truppe auf der Bühne seit Freitag schon vier Mal kredenzte. Den jeweils 200 Zuschauern in insgesamt zehn bereits ausverkauften Vorstellungen läuft nicht etwa das Wasser im Munde zusammen, sondern die Lachtränen aus den Augen. Nach der Vorstellung gab es viel Lob. "So viel hab' ich schon lange nicht mehr gelacht", meinte ein Zuschauer. Ein anderer stellte fest: "Keine Minute Langweile."Was tun mit Diamanten? Diese Frage führt zu skurrilen Handlungen in der Komödie, in die die Besucher per Video eingeführt werden. Im OTV-Magazin berichtet Moderator Harald Rippl von einem Raub beim Juwelier Lohmer. Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß reiht dieses Verbrechen gleich hinter den Mord an Walter Klankermeier ein.Der Schirmitzer Bürgermeister Ernst Lenk erzählt von seiner Unterstützung bei der Verbrecherjagd, indem er die Ampel auf Dauerrot schalten und die Straße auf Höhe der Kirche aufreißen ließ. Pirks Bürgermeister Michael Bauer wird fast vom Fluchtauto überfahren. Der Täter, Klunker-Ede, wird in das als Justizvollzugsanstalt umfunktionierte Pfarrheim gebracht. Sieben Jahre später spielt die Komödie. Zum Haushalt der Familie Steiner gehört neben Max (Andreas Albrecht), ein erfolgloser Kunstschlosser, und seiner Frau Frieda (Annette Frischholz) die angehende Frisörin Magda (Melanie Neiser) aus Polen. In der Haushaltskasse herrscht Ebbe. Max kann den Strom nicht bezahlen, Frieda ist im Dorf unterwegs, um Kartoffeln und Salat für das Abendessen zu erbetteln. afür hat Max einen Hasen bei seinem Freund Hans Moser (Thomas Fritsch) und dessen Ehefrau Hilde (Doris Albrecht) mitgehen lassen. Als Max und Hans beim Hasenmenü im "Neuen Tag" lesen, dass Klunker-Ede kurz vor der Entlassung aus dem Knast gestorben ist, erinnert sich Max an das Kuvert, das ihm der Ede zur Aufbewahrung gegeben hatte. Es sollte erst nach dessen Tod geöffnet werden.Der Inhalt bringt den dringend benötigten Geldsegen, doch zugleich das totale Durcheinander, in dem Dorfpolizist Rudolf (Stephan Schieder) mit Hilfe seiner neugierigen Frau Waltraud (Alexandra Bock) sowie die neuen Feriengäste von Frieda, Otto (Charly Wittmann) und Florentine Kugler (Melanie Frischholz), kräftig mitmischen. Dabei laufen die Akteure zur Höchstform auf.Die Akteure unterhielten das Publiku bestens. Sie integrierten die Zuschauer in die Handlung. Sie mussten als Knastinsassen versprechen, dass sie die Schirmitzer ab sofort in Ruhe lassen. Die Schauspieler sorgten mit jeder Menge Lokalkolorit für Höhepunkte, so etwa mit der Vermutung, dass der Berliner Flughafen eher fertig werde als der Schirmitzer Möchtegernboulevard an der Kirche.