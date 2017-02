Sport Pirk

23.02.2017

4

0 23.02.2017

Pirk/Moosbach. Für die Seniorengymnastikgruppen in Pirk und Moosbach sucht das Bayerische Rote Kreuz (BRK) dringend neue Übungsleiter. Die aktuelle Trainerin in Pirk hört im April auf. In Moosbach wird ab sofort ein Vorturner gesucht.

Bisher trainierten die Teilnehmer im katholischen Pfarramt Pirk dienstags von 14 bis 15 Uhr. In Moosbach steht ebenfalls dienstags von 19 bis 20 Uhr Sport in der Turnhalle der Schule an. "Die Termine richten sich nach den Sportlern und ihrem Trainer", sagt Nadine Ehmann. Sie ist Ansprechpartnerin für die Seniorensportgruppen des BRK-Kreisverbands in Weiden und Neustadt. Gegebenenfalls können die Übungsstunden auch verschoben werden. Mitbringen sollte der Trainer Freude an Bewegung und sozialer Arbeit sowie die Bereitschaft, diese zu vermitteln.Er sollte Geduld, Takt- und Einfühlungsvermögen im Umgang mit älteren Menschen haben. In einigen Gruppen wird mit kleinen Gymnastikbällen (Overball) oder dem Thera-Band gearbeitet. Durch regelmäßiges Training können die Senioren ihre Vitalität bis ins hohe Alter erhalten. Angemeldet sind 34 Teilnehmer für das Sportprogramm in Pirk. Zehn bis fünfzehn Leute seien der harte Kern, der immer komme.Einen Trainerschein fordert das BRK nicht, "weil wir selbst Schulungen anbieten", erklärt Ehmann. Die Teilnahme ist für einen Übungsleiter ohne Schein verpflichtend, die Kosten trägt das BRK. Um an dem Kurs teilnehmen zu dürfen, darf der Trainer nicht über 65 Jahre alt sein. "Bisher haben wir eigentlich nur Damen als Übungsleiterinnen", sagt sie. Auch ein Mann dürfe diese Aufgabe gerne übernehmen. Im August und September finden keine Übungsstunden statt, ab und zu mache die Gruppe darüber hinaus Ferien, weiß Ehmann.Wer Interesse hat, die Pirker Seniorengruppe zu leiten, soll sich mit Nadine Ehmann vom BRK, Telefon 0961/3900210, in Verbindung setzen.