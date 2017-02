Sport Pirk

10.02.2017

5

0 10.02.2017

Damit die Firma Constantia Hueck erweitern kann, muss eventuell der Sportplatz der Spielvereinigung umziehen. Ein möglicher neuer Standort liegt südlich des Friedhofs. Bei der Bewertung dieses Plans herrscht Einigkeit im Verein.

Von den Plänen des Unternehmens erfuhr das Vorstandsteam der SpVgg am Dienstag, berichtet Vorsitzender Josef Schiesl. Der komplette Sportplatz "soll eins-zu-eins verlegt werden", habe Bürgermeister Michael Bauer laut Schiesl den Sportlern bei dieser Versammlung angekündigt. "Wenn man etwas Neues bekommt, gibt es keine Nachteile", so der Vorsitzende. Er hoffe, dass der Vorstand in die Planungen der Gemeinde für ein mögliches neues Sportareal an der Kirchenstraße mit einbezogen wird. Ob die Chefs von Constantia Hueck in Wien dem Kauf des aktuellen Sportgeländes schon zugestimmt haben, weiß Schießl noch nicht."Ich erachte das als Win-Win-Situation", sagt Dorle Praller, die die Tennisabteilung des Vereins leitet. "Das ist eine Chance für Pirk, etwas Neues zu schaffen." Die vier Tennisplätze liegen unmittelbar neben der Kläranlage, das sei nicht der ansehnlichste Ort, findet sie. "Vier Plätze werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr wünschen können. Wir würden uns mit drei anfreunden", erklärt Praller, die für die Freien Wähler im Gemeinderat sitzt. Die Nähe zur Schule und zum Kindergarten könnte der Verein für Aktionen nutzen. Vor Jahren haben die Tennisspieler eine Holzhütte gebaut, die sie im Falle einer Verlegung unbedingt mitnehmen wollen."Ich halte diese Lösung für eine Lösung für die Zukunft", urteilt Georg Stahl. Der ehemalige Bürgermeister und Landtagsabgeordnete findet es gut, dass die Firma für Folien in Pirkmühle erweitert. Das Gebiet, das das Unternehmen dafür im Auge habe, eigne sich gut als Gewerbegebiet und sei bereits erschlossen. Für den Umwelt- und Lärmschutz sieht Stahl keine Probleme. "Vielleicht ist das nicht der idealste Platz, aber er passt." Stahl ist seit 1954 Mitglied der SpVgg und hatte unter anderem viele Jahre lang die Abteilungsleitung Fußball inne. Er spielte selbst in den Teams von der Jugend bis zu den Alten Herren.Da Claudia Piehler, Rektorin der Josef-Faltenbacher-Grund- und Mittelschule, die Pläne noch nicht gesehen hat, möchte sie keine Angaben machen. Auf dem aktuellen Sportplatz der SpVgg nutzen die Schüler die 100-Meter-Bahn und beim Sportfest auch die Weitsprunggrube, sagt Piehler. Für die Grund- und Mittelschule wäre der angedachte Standort laut Schiesl gut: Die Schüler hätten nur etwa 400 Meter zur Tartanbahn, wo sie das Sprinten üben.