Sport Pirk

11.05.2017

10

0 11.05.201710

(fz) "Malle unter die Pedale" lautete das Motto des Trainingslagers des VC Concordia. Zum 18. Mal brachen die Mitglieder dazu nach Mallorca auf. Insgesamt 43 Teilnehmer verbrachten in zwei Gruppen 10 oder 14 Tage in Can Picafort. Das war Teilnehmerrekord und zugleich das größte Trainingslager eines Radvereins der nördlichen Oberpfalz.

Organisatorin Kerstin Brunner hatte fünf Leistungsgruppen eingeteilt, die von den Tourguides Dieter Wagner, Gerlinde Reindl, Wolfgang Band, Gustl Hecht und Alexander Radlbeck angeführt wurden. Begeistert waren die Mitglieder von der Westküste von Andratx über Soller, Puig Major nach Pollenca mit 225 Kilometern und 3300 Höhenmetern sowie dem Pass nach Sa Calobra. Insgesamt legten die Sportler 35 020 Kilometer zurück.Die besten Einzelleistungen erzielten Wolfgang mit 1735 und Kerstin Brunner mit 1016 Kilometern. Die Concordia bietet jeden Donnerstag um 18.30 Uhr einen Radtreff an, bei dem ab Parkplatz Bayernwerk in zwei Leistungsgruppen gefahren wird. Jeden zweiten Montag ist "Radtreff 22".