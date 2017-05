Vermischtes Pirk

09.05.2017

6

0 09.05.2017

Der Dorfplatz erstrahlt nach der Umgestaltung in neuem Glanz. Am Samstag, 13. Mai, 16 Uhr, wird er eingeweiht. Bis dahin waren einige Hürden zu überwinden. Ein Rückblick: Der Gemeinderat stellte im Sommer 2013 die ersten Überlegungen zur Neugestaltung an. War zunächst nur ein kleiner Abschnitt vorgesehen, brachte ein großer Sturm am 4. August 2013 die Planung etwas durcheinander. Die Birken vor der Marienkirche wurden geknickt. Daher entschieden die Räte, den Bereich vor dem Gotteshaus und dem Kriegerdenkmal in die Planung mit einzubeziehen.

Das Festprogramm Um 15.45 Uhr treffen sich Ehrengäste und Vereine mit ihren Fahnenabordnungen am Feuerwehrhaus. Um 16 Uhr marschiert der Festzug mit der Blaskapelle zum Vorplatz der Marienkirche. Nach einem Musikstück des Männergesangvereins wird Architekt Michael Flierl die Platzgestaltung erläutern. Dann geht der Zug weiter zum Brunnen am Dorfplatz, wo Bürgermeister Michael Bauer die Festansprache hält. Architekt Michael Flierl wird seine Ideen erläutern.



Nach den Ansprachen des Vertreters der Dorferneuerung und von Künstler Harald Beierl werden die Pfarrer Jaison Thomas und Hans-Peter Pauckstadt-Künkler den Dorfplatz segnen. Danach beginnt der gemütliche Teil. (bey)

Im November 2013 gab es dazu eine Bürgerversammlung. Im Januar 2014 erteilte der Gemeinderat dem Architekturbüro Flierl aus Amberg den Auftrag für die Planung. Im November 2015 erhielt die Gemeinde vom Amt für Ländliche Entwicklung die Zusage über 250 000 Euro Förderung vom Freistaat. Ende März 2016 starteten die Bauarbeiten mit der Erneuerung der Kanäle und der Wasserleitungen. Der nächste Bauabschnitt folgte im Mai 2016.Im Februar 2016 befasste sich der Gemeinderat mit dem Brunnen. Dafür erhielt Harald Beierl, Künstler aus Selb mit Pirker Wurzeln, den Auftrag. Rund 740 000 Euro hat die Gemeinde einschließlich des staatlichen Zuschusses aufgewendet, damit aber auch mit den darin enthaltenen Ausgaben in Höhe von 286 000 Euro für Wasser und Kanal Zukunftsvorsorge getroffen.