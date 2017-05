Vermischtes Pirk

(zer) Bei einer geführten Maiandacht erhielt das neue Marterl am Ledlweg den Segen. Das Flurdenkmal auf dem Marienweg geht auf Karl Prells Initiative zurück. Pfarrer Jaison Thomas segnete die Stele. Zuvor hatten sich die Gläubigen in der Marienkirche zur Andacht getroffen.

Die Deckengemälde zeigen vier wichtige Ereignisse aus dem Leben Mariens: die Verkündigung, die Heimsuchung, die Aufnahme Mariens in den Himmel und die Krönung. Dazu sprach die Gemeinde die Lauretanische Litanei. Durch den Friedhof gingen die Gläubigen zur nächsten Station, dazu sangen sie "Segne du Maria."Am neuen Marterl stellte Stifter Prell noch einmal den Aufbau des Marterls vor und erinnerte an die beteiligten Firmen und Personen. Es zeigt das Monogramm Mariens, die Fertigung der Stele und die Metallkrone über dem Stein.Pfarrer Thomas betete mit den Anwesenden das Vaterunser. Er erinnerte daran, dass diese Darstellung einer Heiligen den Weg zu einer, dieser Heiligen geweihten Kirche zeige. Nachdem das Regenwetter nicht besser wurde, machte die Gruppe kehrt und ging zur Auferstehungskirche, der letzten Station. Dort schlossen sie in Gebeten und Fürbitten die beiden Stationen ein, die sie auf dem Weg ausgelassen hatten.Am Marienbild in der Werktagskirche, das Maria als junge Mutter mit dem segnenden Jesusknaben zeigt, betete Prell das Ave Maria junger Menschen vor: "Ich stelle mir vor, Maria, dass du jung warst, lebendig und voller Fragen".