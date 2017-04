Vermischtes Pirk

26.04.2017

Die Pfarrei feierte Jubelkommunion. 16 Männer und Frauen zogen zum Festgottesdienst in die Auferstehungskirche ein. Pfarrer Jaison Thomas überreichte ihnen zur Erinnerung einen Anstecker in Rosenform. Die Jubilare sammelten seit ihrer Erstkommunion viel Lebens- und Glaubenserfahrung. "So wie im Evangelium mögen auch Sie in Zukunft auf der Suche nach Gott bleiben und durch das Empfangen der Kommunion immer wieder die Nähe Jesu spüren, um daraus Kraft für Ihren Glaubensweg zu schöpfen", wünschte der Geistliche den Jubilaren. An der Orgel gestaltete Hildegard Schreyer den Gottesdienst musikalisch, unterstützt von Hans Zimmerer und Thomas Kick an der Trompete. Den Segen erhielten zum 70-Jährigen Babette Hofmann, Lotte Rothmaier und Waltraud Krapf. Vor 60 Jahren gingen Elisabeth Baldauf, Christa Fuchs, Wilfried Korte, Gerhard Neiser, Gerlinde Reil, Olga Schieder, Sophie Schüller, Erika Stahl und Thekla Stuttner an den Tisch des Herrn. Das goldene Jubiläum feierten Lothar Hofmann, Sonja Woyschnitzka und Joachim Weiß. Bild: zer