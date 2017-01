Vermischtes Pirk

29.01.2017

In Pirk gibt es bald einen neuen Aussiedlerhof. Dafür werden nun ein Milchviehstall und eine Güllegrube gebaut. Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben, das an der Straße "Am Burgstuhl" verwirklicht wird, zu.

W-Lan-Hotspot Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass ein W-Lan-Hotspot am Rathaus für 2165 Euro eingerichtet wird. Nachdem der Freistaat das Vorhaben mit maximal 2500 Euro fördert, entstehen für die Gemeinde Pirk keine Kosten. Für den laufenden Betrieb müssen monatlich künftig etwa 36 Euro aufgebracht werden. (bey)

Der Milchviehstall wird 330 Meter von den nächstliegenden Gebäuden Pirks entfernt sein. Der Abstand zum nächsten noch unbebauten Grundstück wurde von der Verwaltungsgemeinschaft mit 187 Metern gemessen. Der Stall hat die Maße 65,4 mal 37 Metern, die Güllegrube einen Durchmesser von 24 Meter bei einem Fassungsvermögen von 1800 Kubikmetern. Bürgermeister Michael Bauer betonte, dass die Bauanträge für ein Wohnhaus auf diesem Grundstück, eine Maschinenhalle und einen Kälberstall später eingereicht werden. Der Antragssteller, die Beer GbR (Rathausplatz 5) wird die Wasserleitungen und die Rohre für das Abwasser selbst verlegen. Die Entwicklung der Gemeinde sei durch den Bau des Aussiedlerhofes nicht beeinträchtigt, ist sich Bauer sicher. Auch die Nachbarschaft stimmte durch Unterschriften zu. Gemeinderat Lorenz Gebert befürwortete den Bau, "weil dem Landwirt so eine Chance gegeben wird, sich auf eigenen Grund auszusiedeln".Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu und erteilte das Baurecht. Der Bauantrag von Jürgen und Kerstin Segerer, ein Zweifamilienhaus mit Garagen auf dem Grundstück in der Ziegelleite 4 zu errichten, wies etliche Abweichungen vom Bebauungsplan auf. Diese würden die Umgebung und das Ortsbild aber nicht stören, betonte Bauer. Gemeinderat Dieter Schwab kritisierte, dass die Bürger offensichtliche Bestimmungen in einem Bebauungsplan nicht interessieren. Der Bürgermeister betonte, dass die Gemeinde durch den Plan zwar bestimmte Vorhaben machen, eine gewisse Individualität aber dennoch erhalten bleiben sollte. Mit 12:1 Stimmen erteilte der Gemeinderat das baurechtliche Einvernehmen.Einstimmig genehmigten die Räte den Antrag von Josef und Barbara Bauer, Engleshof 10, ein Betriebsleiterwohnhaus mit altersgerechter Einliegerwohnung im Untergeschoss und einer Doppelgarage zu bauen. Auch das Vorhaben von Thomas Götz, eine Maschinen- und Lagerhalle in Engleshof zu bauen, wurde genehmigt. Georg Rothballer (Matzlesberg) darf an eine bereits bestehende Maschinenhalle anbauen. Künftig gibt es in Pirk als Abzweig von der Kreisstraße die Pfarrer-Gottfried-Leibl-Straße. Auch über den Räumdienst wurde gesprochen. Bürgermeister Alexander Radlbeck bat, dass in Zukunft auch das "untere Dorf" mitgeräumt wird, damit sich Fußgänger nicht durch gefährliches Glatteis verletzen können.