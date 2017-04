Vermischtes Pirk

27.04.2017

(zer) Die Obst- und Gartenbaufreunde Pirk präsentierten ihre gesamte Palette an Gartengeräten im Anwesen von Hans Hagn in Hochdorf. Der Gerätewart informierte über Motor-Gartenhacke, Laubsauger, Häcksler, Vertikutierer und viele weitere Gerätschaften. Bei gratis kredenztem Kaffee und Kuchen besprachen die Gäste Einsatzmöglichkeiten in Hof und Garten. Heike Schieder bemalte Eierschalen mit dem Nachwuchs. Die Vorsitzenden Angelika und Alois Meindl freuten sich über das Interesse. Die Geräte können gegen eine Gebühr bei Gerätewart Hans Hagn, Hochdorf 6, unter Telefon 0961/43624 entliehen werden.