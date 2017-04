Glaubenszeugnis aus Granit und Stahl am Marienweg

Vermischtes Pirk

28.04.2017

4

0 28.04.2017

(zer) Den Marienweg hat Karl Prell in seinem Buch "Stationen und Zeugnisse frommen Glaubens in der Pfarrei Pirk" beschrieben. Über die Kulturfreunde veröffentliche Prell im Vorjahr diese Dokumentation heimatgeschichtlicher Denkmäler. Nun kommt ein Marterl neu hinzu.

Das Glaubenszeugnis an der Kreuzung der Trebsauer Straße mit dem Fußweg Zum Ledl stifteten Karl und Rosa Prell. Es wurde im Herbst 2016 aufgestellt. Zur ersten offiziellen Begehung des Marienwegs bei einer geführten Andacht durch die katholische Männergemeinschaft wird das Marterl von Pater Jaison Thomas dann gesegnet.Es besteht aus einer Granitstele mit der Inschrift Maria. Der Entwurf stammt von Manfred Kutschker. Das Modell fertigte Tobias Rupprecht. Die Herstellung hat die Firma Josef Faltenbacher übernommen. Das Emailbild in der Mitte der Stele zeigt die Schutzmantelmadonna von Egino Weinert. Die Steinmetzarbeiten führte die Firma Raithel aus Weiden aus. Am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr begeht der katholische Männerverein ab der Marienkirche ein Teil dieses Weges. Dabei erfolgt die Segnung.