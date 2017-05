Vermischtes Pirk

"Mia san mia" - das Motto des FC Bayern gilt auch für den gleichnamigen Pirker Fanclub. In der Jahreshauptversammlung wählen die Mitglieder erneut die komplette Führungsmannschaft an die Spitze.

Präsident bleibt Norbert Helgath, sein Stellvertreter ist Gerd Riedl. Die Protokolle schreibt wieder Nikki Held, die Kassengeschäfte führt Bernhard Grießl. Beisitzer sind Martin Höhne und Monika Meiler. Die Kasse prüfen Hans Beer und Roland Meiler. "Weder mit dem Triple noch mit dem Double ist es heuer beim FC Bayern was geworden. Wir haben die letzten Wochen die schlechtesten Zeiten dieser Saison erlebt", stellte Helgath fest.Mittlerweile haben sich 123 FC-Anhänger ins Mitgliedsbuch des vor fünf Jahren gegründeten Fanclubs eingetragen. Sie kommen aus 16 verschiedenen Orten in der Oberpfalz. Viele sehen sich beim Stammtisch im Sportheim gemeinsam die Spiele ihres Lieblingsvereins an. "Zu diesen Treffs könnten noch mehr kommen, lediglich gegen Real Madrid war das Sportheim vollbesetzt", wünschte sich Helgath. In der Kasse ist laut Bernhard Grießl ein kleines Minus. "Wir haben uns Bierkrüge angeschafft, dazu auch Vereinskleidung und noch nicht alles an die Mitglieder ausgereicht", sagte er.Norbert Helgath zeigte den Mitgliedern schon vorab die Fanbekleidung mit Sweatshirt, Poloshirt und Softshell-Jacke. "Es wird eine Sammelbestellung gemacht", kündigte er an. Erstmals habe der Vorstand ein größeres Kartenkontingent vorbestellt. Es wird zugeteilt. "Wir wollen einmal mit dem Bus zu einem Spiel fahren, dafür müssen wir in Vorleistung gehen. Die Tickets sind uns zugesagt, jedoch nicht der Termin des Spiels und der Kartenpreis." Außerdem sei die Bestellung von Dauerkarten noch in Bearbeitung. Am 21. Mai will der Fanclub beim Pirker Fest mitwirken. Geplant sei außerdem zum fünfjährigen Bestehen eine Nostalgieparty, die eventuell mit der SpVgg im Dezember im Sportheim gefeiert werden soll. SpVgg-Vorsitzender Josef Schiesl dankte dem Club für die Unterstützungen. Die SpVgg profitiere zum einen von der Geselligkeit im Vereinsheim, zum anderen von der finanziellen Zuwendung des Stammtisches und auch von der neuen Bandenwerbung. Leider werde das nach dem Abriss für Monate nicht mehr greifen.