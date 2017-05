Vermischtes Pirk

Der neugestaltete Dorfplatz wird am Sonntag zur Feiermeile. Der musikalische Auftakt zur großen Bürgersause war bereits am Freitag mit Klassik im Galeriesaal.

(zer) Ganze Arbeit hat das Vereinskartell wieder im Vorfeld geleistet. Die neue Einteilung der Stände und Plätze für die Vereine sind abgesprochen. Die Bühne befindet sich nun im Westen an der Kreisstraße. Die Essensstände sind an der Straße Richtung Marienkirche aufgebaut.Der neue Kirwaverein übernimmt die Cocktailbar von der JU. Die SKK-Kegler sind mit einer Fahr-Bar vertreten, da sich kein Platz für die Kegelbahn fand. Im Übrigen beteiligen sich die Vereine mit Essensangeboten wie in den vergangenen Jahren.Die Kinderbetreuung hat ihren Standort erstmals in Richtung Bäckerei Häring. Im Angebot bei den Kinderbelustigungen stehen wieder eine Hüpfburg, Kinderschminken, Musikinstrumente testen und ganz neu eine große Modelleisenbahnanlage.Das Programm startet am 21. Mai um 9 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Musik der Band "GloryUs". Um 10 Uhr folgt der Frühschoppen mit Musik von "d'Hohlweglauerer". Die wechseln sich ab 13 Uhr ab mit den "Wirtshausmusikanten". Nach der Kaffeestunde spielt ab 16.30 Uhr die "Pirker Blechmusi".