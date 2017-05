Vermischtes Pirk

14.05.2017

39

0 14.05.201739

Der neue Dorfplatz in Pirk soll ein lebenswerter Mittelpunkt sein, der die Wohnqualität steigert. Das wünscht sich Bürgermeister Michael Bauer bei der Einweihung am Samstag.

Entwurzelte Birken

Zuschuss: 250 000 Euro

Angeführt von der Blaskapelle Pirk zogen die Festgäste begleitet von den Vereinen und sieben Fahnenabordnungen vom Feuerwehrhaus zum Kriegerdenkmal und dann zum Dorfplatz weiter. Dort hatten sich viele Menschen zur Einweihung eingefunden. Mit dabei waren der Männergesangverein 1923, die Chor-Kids, die Jugendblaskapelle und der Kirwa-Verein bei.Bürgermeister Bauer blickte in die achtziger Jahre zurück. Damals seien erstmals Bemühungen um eine Neugestaltung des Platzes laut geworden. Später hatten die Sanierung der Josef-Faltenbacher-Schule und der Mehrzweckhalle die finanziellen Mittel gebunden. Als sich die finanzielle Lage der Gemeinde dank erhöhter Gewerbesteuereinnahmen verbesserte, sei der Dorfplatz als Thema wieder auf die Tische gekommen.Nachdem ein Gewittersturm am 4. August 2013 zwei große Birken vor der Marienkirche entwurzelt hatte, sei die Entscheidung gefallen auch diesen Bereich in die Dorfplatzneugestaltung mit einzubeziehen. Dass zum Dorfplatz auch ein Brunnen gehört, sei dem Gemeinderat klar gewesen. Ehrenbürger Pfarrer Egid Mühlbauer habe mit einer länger zurückliegenden Spende in Höhe von 1000 Euro den Grundstock dafür gelegt. Den Auftrag für die Gestaltung des Brunnens habe Harry Beierl bekommen.Erfreulich für die Anlieger sei, dass die Kosten für den zentralen Platz nicht umgelegt werden müssen. Dies sei in Gesprächen mit dem Landratsamt Neustadt erreicht worden. Die Ankündigung Bauers am Platz eine E-Bike-Ladestation zu installieren und auch einen Hot-Spot einzurichten, belohnten die Besucher mit Beifall. Architekt Michael Flierl stellte den Gästen seine planerischen Grundgedanken vor. Wichtig sei vor allem gewesen, optische Trennungen zwischen Gehwegen und Straßen vorzunehmen, aber auch die Materialien durchgängig zu verwenden.Christina Seidel, Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz, erläuterte den Gästen, dass die Maßnahme als sogenannte "einfache Dorferneuerung" behandelt wurde, weil in der früheren Flurneuordnung eine Dorferneuerung unterblieben war. Ihre Behörde habe das Vorhaben der Gemeinde Pirk mit 250 000 Euro gefördert.Die Pfarrer Jaison Thomas und Hans-Peter Pauckstadt-Künkler mussten ihre Ansprachen unter dem Schutz der "zwei Schirmherren" der politischen Führung der Gemeinde Pirk halten. Ein plötzlich auftretender Regenschauer konnte die Besucher aber nicht vertreiben. Jeder hatte offenbar schon mit dem Regenschirm in der Tasche eine Vorsorge getroffen. Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler und Pfarrer Jason Thomas segneten gemeinsam den Dorfplatz.