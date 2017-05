Vermischtes Pirk

Einen neuen Weg schlug die Führungsspitze der SpVgg bei der Ehrung treuer Mitglieder ein. Sie sollten nicht in der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet werden, sondern in einer gesonderten Veranstaltung. Nach einem Gedenkgottesdienst für verstorbene Mitglieder in der Auferstehungskirche lud der Verein zum Weißwurstessen in das Sportheim ein. Vorsitzender Josef Schiesl blickte auf die 68-jährige Vereinsgeschichte zurück. "Das Fundament war das Fußballspiel, dann kamen Turnen und Tennis hinzu", berichtete er. Schiesl erinnerte an die Abteilungsgründungen, zählte die vielen Vorsitzenden und einige sportliche Höhepunkte auf. Die treuen Mitglieder erhielten vom Vorsitzenden Urkunden. Zuvor hatte Turnabteilungsleiterin Angela Zimmerer Doris Albrecht und Silke Schieder für ihr besonderes Engagement gelobt und sie zu Ehrenmitgliedern ernannt. Beide seien unkompliziert, organisierten Kurse mit und würden immer bei turnerischen Aktivitäten helfen. Für 60-jährige Treue erhielten Alfons Suttner, Hans Stahl, Hans Reil, Norbert Kreutzmeier und Erwin Hilburger Auszeichnungen. Ein halbes Jahrhundert sind im Verein Erhard Bock, Martin Gleißner senior, Edmund Heigl, Gerhard Meier, Karl-Heinz Heigl, Robert Specht und Georg Wild. Urkunden erhielten für 40 Jahre Norbert Helgath, Evelin Knorr, Gerhard Neiser, Roland Voit, Immo Wimmer und Angela Zimmerer. Für 25 Jahre Treue wurden Anna-Maria Böhm, Sibylle Landgraf, Joachim Böhm, Ernst Lang sowie Karl Prell und Rosa Prell geehrt. Bild: zer