Eine 22-jährige Frau aus Wernberg-Köblitz verlor im Gemeindebereich Pirk ihre Geldbörse. In dieser hatte sie neben ihren Papieren und Bargeld ihre EC Karte und den dazugehörigen PIN aufbewahrt.

Hinweise zum Umgang mit Debitkarten Polizeisprecher Tobias Mattes rät: "Bewahren sie PIN Codenummern und EC Karten immer getrennt auf – besser wäre es den PIN auswendig zu lernen."



Alleine im vergangenen Jahr wurden bundesweit 23.790 Fälle von Betrug mit Debitkarten mit PIN registriert. Viele dieser Fälle hätten durch den Eigentümer der EC-Karte verhindert werden können. In einer Vielzahl der Fälle wurde der PIN bei der Geldkarte aufbewahrt und so die unbefugte Geldabhebung begünstigt.



Ein Großteil der Fälle hätte außerdem verhindert werden können, wenn der Geschädigte sofort nach Bemerken des Verlusts oder Diebstahls der Debitkarte den Zentralen Sperr-Notruf 116 116 angerufen hätten. Es handelt sich hierbei um eine weltweite zentrale und einheitliche Rufnummer mit der Karten und elektronische Berechtigungen gesperrt werden können.



Der unehrliche Finder ging daraufhin zu einer Bank in Pirk und hob dort Bargeld ab. Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen Computerbetrug mit einer rechtswidrig erlangten Zahlungskarte.Da derartige unbefugte Geldabhebungen immer wieder vorkommen, nimmt die Polizei Weiden diesen Vorfall als Anlass, um an die Vernunft aller Mitbürgerinnen und Mitbürger zu appellieren.