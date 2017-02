Wirtschaft Pirk

07.02.2017

36

0 07.02.201736

Constantia Hueck wächst. Im Inneren rotieren neue Maschinen, gibt es eine für die Firma ganz neue Technologie sowie bald einen zweiter Roboter. Und der Ort Pirk bekommt vielleicht einen neuen Sportplatz.

Fußball auf neuem Platz

Standort weiter stärken

Noch ist keine Entscheidung gefallen, doch die Überlegungen sind wohl weit gediehen, was die Nutzung weiterer Flächen für Constantia Hueck in Pirkmühle angeht. Konzern-Sprecher Daniel Smith bestätigt, dass man den Aufbau von Kapazitäten in Richtung Logistik überlege und in der Nähe des Werkes verschiedene Möglichkeiten im Auge habe.Die derzeit wahrscheinlichste Variante ist wohl eine Vergrößerung in Richtung Kreisstraße auf dem Areal, auf dem die Fußballer und Tennisspieler ihrer Passion nachgehen. Doch für sie ist Ersatz in Sicht. Es liefen Untersuchungen, ob der Untergrund überhaupt für eine solche Bebauung geeignet sei, weiß Bürgermeister Michael Bauer.Constantia habe den Gemeinderat von den Plänen informiert. Quer durch alle Parteien sei die Zustimmung groß, zumal sich eine Lösung für einen neuen Sportplatz südlich des neuen Friedhofs abzeichne. Mit der Vereinsführung hat der Rathauschef am Tag nach der Info für die Räte gesprochen."Für uns ist es wichtig, Constantia in Pirk zu halten wegen der Arbeitsplätze und der Gewerbesteuereinnahmen", sagte Bauer seine Unterstützung für das Vorhaben zu. Das potenzielle Areal für den neuen Sportplatz sei günstig gelegen, die Erschließung unproblematisch und die Nähe zur Schule positiv."Constantia will Hueck langfristig als Top-Standort des Süßwarengeschäfts für Europa fit machen", erklärt Konzernsprecher Smith aus Wien die Strategie hinter den Investitionen in der Oberpfalz. "Der Fokus liege auf kunststoffbasierten flexiblen Verpackungen wie Einwickler für Schokoriegel oder Bonbons. "Standortleiter Axel Glade hat ein starkes Team mit Oliver Pohle für die Finanzen und Manfred Träger für die Produktion an der Hand." Auch für die Kompetenz und das Engagement der gesamten Mannschaft in Pirkmühle äußert der Sprecher viel Lob.Rund 10 Millionen Euro hat die Gruppe für neue Maschinen in den Produktionshallen auf der Waldnaabinsel locker gemacht. Den Platz schuf man durch die Anmietung eines Lagers bei der ehemaligen Südwolle. Dort sind derzeit die Druckzylinder untergebracht.Herzstück der neuen Anlagen in Pirkmühle ist die gerade in Betrieb genommene 40 Meter lange filmbasierte Triplexkaschiermachine. In einem Arbeitsgang können hier dreilagige Verbundverpackungen aus Materialien wie zum Beispiel Polyester, Aluminium und Polyethylen hergestellt werden.Im Mai oder Juni wird eine neue 10-Farben-Tiefdruckmaschine in Betrieb gehen, kündigte Geschäftsführer Glade an. Er erhofft sich dadurch ein weiteres Wachstum im Bereich der Kunststoffverbund-Produkte. "Was man hier bedruckt, kann man an der Triplex kaschieren." Dazu kommt die Weiterverarbeitung durch eine neue Rollenschneidanlage samt Verpackungsroboter. Sie schneidet vollautomatisch die Mutterrolle nach Kundenwunsch in kleinere Rollen, verpackt und etikettiert sie."Wir steigen in die Extrusion ein und stellen Kunststofffilme selbst her", freut sich Glade auf zunächst zwei Anlagen für einen zukunftsträchtigen Bereich. Ziel sei es, Constantia Hueck zum zentralen Extrusions-Hub für Constantia zu entwickeln und innerhalb der Gruppe die aus Granulat aufgeblasenen Folien zu liefern."Durch die Extrusion im eigenen Haus haben wir gute Chancen, die Marktposition intern und extern zu verbessern." Glade sieht in den gesamten Maßnahmen eine nachhaltige Stärkung für den Standort Pirkmühle. Zugleich dankt er seinem Kollegen Pohle, der bei den Investitionanträgen zu den Zahlen auch die richtigen Worte gefunden habe. Beide nennen es erfreulich, dass man bei der Mutter in Wien bei einem super Geschäftsverlauf auch daran gedacht habe, das Unternehmen für die Zukunft fit zu machen.Auf die Personalsituation wirken sich die Investitionen positiv aus. Pressesprecher Smith bestätigte, dass 20 Arbeitsplätze für die neuen Maschinen geschaffen wurden oder noch werden. Glade sprach von derzeit rund 800 Mitarbeitern am Standort Pirkmühle. "Unseren Facharbeiterbedarf können wir nur dann decken, wenn wir auch weiterhin die Ausbildung in gewohnter Manier beibehalten." Das sind rund 70 Auszubildende in den drei Lehrjahren.