Pleystein

21.02.2017

Die Faschingsfreunde aus der nördlichen Oberpfalz erwartet am Sonntag in Pleystein ein langer Gaudiwurm mit über 35 Positionen. Zwei Musikkapellen, schillernde Fußgruppen und originelle Mottowagen wie "Wilder Westen", "Swingerclub", "Baywatch" oder "Minuspol" sind angemeldet.

Zwei Musikkapellen dabei

Danach ins Wirtshaus

In früheren Zeiten rollten in der Region in vielen Orten Faschingszüge durch die Straßen. Heute kann man deren Zahl im Landkreis Neustadt/WN an einer Hand abzählen. Einer davon findet am Faschingssonntag, 26. Februar, im "Pulverland" statt, organisiert seit 1974 von der Katholischen Jugend. Vorsitzender Andreas Reber und sein Team haben keine Kosten und Mühen gescheut, um wieder einen prächtigen Gaudiwurm auf die Beine zu stellen. Der Startschuss für den Zug unter dem Schlagwort "Unterwasserwelten" fällt um 14 Uhr in der Vohenstraußer Straße. Er rollt über den Marktplatz am Stadtweiher vorbei durch die Altstadt zurück zum Stadtzentrum.Für die passende Musik sorgen die Stadtkapelle Pleystein und die Waidhauser Blasmusik. Ihre Mitwirkung zugesagt haben unter anderem die Faschingsfreunde aus einigen Dörfern der Großgemeinde sowie aus zahlreichen Nachbarkommunen. Im Mittelpunkt des närrischen Spektakels steht die gemischte Prinzengarde. Hinter den elf hübschen Mädchen und sieben strammen Burschen donnern die Scharfschützen auf dem Pulverturm, dem Wahrzeichen des Pleysteiner Faschings, aus der Konfettikanone. Aber auch die Nachwuchsgarde wird die Herzen des Narrenvolkes am Straßenrand erobern.Prunkstück ist einmal mehr der Prinzenwagen. Die Erbauer werden während der Parade ihr Meisterwerk kostümiert begleiten. Großartiges geleistet haben auch die fleißigen Frauen, die wochenlang Tausende von Papierblumen produzierten. Nicht vergessen werden dürfen all die Idealisten, die die Kunstblumen in mühevoller Arbeit an die Drahtgestelle anstecken sowie die Sammler, die bei der Geschäftswelt um Spenden anklopfen.Die Blicke auf sich ziehen werden Seine Hoheit Prinz Christoph I. von der Altstadtfestung und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Claudia II. von der Gerschtmeierburg sowie das nicht minder fesche Kinderprinzenpaar Tim und Chiara. Beim Ausspielen vor dem Anwesen Landgraf am Marktplatz erwartet die Besucher ein köstliches Schauspiel. So werden lustige Begebenheiten aus dem Vorjahr zum Besten gegeben, die es in sich haben und die von den Hofsprechern eingehend erläutert werden.Auch für das leibliche Wohl der Akteure und Besucher ist gesorgt. Alle Autobesitzer werden aufgerufen, ihre Wagen von 12 bis 16 Uhr nicht auf dem Marktplatz, im Stadtweiherviertel und in der Altstadt zu parken, damit sich der Gaudiwurm barrierefrei seinen Weg bahnen kann. Nach dem Umzug dominiert in allen gastronomischen Betrieben buntes Faschingstreiben.