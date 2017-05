In Pleystein startet am Wochenende die Freibadsaison

Freizeit Pleystein

17.05.2017

Auch wenn das Wetter vermutlich nicht mitspielt: Die Badesaison 2017 startet in Pleystein am Samstag. Das Erholungszentrum präsentiert sich dabei gründlich überholt.

Das idyllisch gelegene Terrassenbad unterhalb des Gesteinachs wird am Samstag ab 10 Uhr geöffnet. In den vergangenen Wochen wurde die Anlage vom kommunalen Bautrupp unter der Regie von Siegfried Völkl und Schwimmmeister Hubert Rewitzer mit seinem Team gründlich überholt. Die Liegewiese ist auf Hochglanz gebracht worden und vieles mehr. Auch Mitglieder und Freunde des Freibadfördervereins, der vor 13 Jahren gegründet wurde, engagierten sich nach Feierabend bei der Reinigung sowie Verschönerung in vielfältiger Weise.Auf die Besucher aus nah und fern warten wieder 1450 Quadratmeter beheizte Wasserfläche im Schwimmerbecken mit 24 Grad, Nichtschwimmerbecken, Springerbecken und Plantschbecken und eine imposante Wasserbreitrutsche. Außerdem gibt es ein Freizeitangebot, das von der Spielelandschaft sowie von Tischtennis über Boccia bis hin zum Basketball reicht.Dieser Freizeitspaß für die ganze Familie wird ergänzt durch ein Beachvolleyballfeld, einen Bolzplatz, eine Kneipp'sche Wassertretanlage, eine Sommerstockbahn, Tennisplätze, Minigolfanlage und vieles mehr. Auch wenn es einmal nicht so warm ist, müssen die Einheimischen und Gäste nicht auf das Schwimmen verzichten, da das Schwimmerbecken durch einen Kanal mit der Wärmehalle und den Umkleidekabinen verbunden ist, kurzum "ein Hallenbad im Freien".Die riesige Rasenfläche mit vielen schattenspendenden Bäumen bietet auch jenen Besuchern Erholung, die den typischen Freibadrummel gerne meiden und die auch Wert auf Sauberkeit, Hygiene und Sicherheit legen. Die Parkplätze grenzen direkt an die Anlage an. Die kinder- und familienfreundlichen Eintrittspreise sind beibehalten worden.Der Kiosk wird von Pächter Alexander Sauerwein aus Braunetsrieth betrieben. Abgehalten werden auch wieder die beliebten Flutlichtschwimmen, verbunden mit anschließenden geselligem Beisammensein und mit Bewirtung durch den Förderverein. Die Öffnungszeiten des Terrassenbades: Sonn- und Feiertage von 9 bis 20 Uhr, Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. Bei Temperaturen unter 18 Grad ist die Anlage von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Weiter Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Pleystein unter www.pleystein.de.