Kochnachmittag beim Frauenbund in Miesbrunn

Freizeit Pleystein

12.02.2017

3

0 12.02.2017

Miesbrunn. Ein kalter Böhmischer blies am Samstag über Miesbrunn hinweg. Da kam der kulinarische Ausflug in die mediterrane Küche gerade recht. Der Katholische Frauenbund hatte wieder einmal Monika Schupfhagn zum Kochnachmittag zu Gast. Drei Stunden schauten die 20 Besucherinnen begeistert zu, wie die Referentin überbackene Zucchini mit Parmesanfüllung, mariniertes Gemüse, Risotto mit Meeresfrüchten, Kartoffel-Fisch-Pfanne und kalten Braten mit Thunfischsoße zubereitete. Am Ende präsentierte Schupfhagn das gelungene Menü auf einem großen Tisch zum Betrachten und dann natürlich zum Probieren für alle. Dazu schmeckten frischgebackene Baguettes bestens.