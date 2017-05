Freizeit Pleystein

04.05.2017

04.05.2017

Zum Kreuzbergfest am Wochenende werden wieder Hunderte von Pilgern aus nah und fern im herausgeputzten Rosenquarzstädtchen erwartet. Die Festivitäten werden bereits am Samstag, 6. Mai, mit der Segensandacht um 20 Uhr in der Kreuzbergkirche eingeleitet.

Um 20.30 Uhr beginnt die große Lichterprozession rund um die Altstadt mit kurzen Andachten bei der Ölberg- und der Lourdesgrotte. Sie endet mit dem Segen am Freialtar. Beichte ist am Sonntag von 7.30 bis 9 Uhr in der Kreuzkirche. Messen finden am Sonntag in der Wallfahrtskirche um 8 Uhr, in St. Sigismund um 8.30 Uhr statt, anschließend Prozession auf den Kreuzberg. Auf dem Bergplateau beginnt um 9.30 Uhr am Freialtar das Hochamt für die Anliegen der Pilger mit Pater Reinhold Schmitt und Festprediger Diakon Raymund Fobes aus Ingolstadt. Der Festgottesdienst auf dem Klosterplatz wird vom Männergesangverein und von den Bläsern der Stadtkapelle mitgestaltet.Von 10.30 bis 12 und von 13 bis 14 Uhr ist Anbetung vor dem ausgesetzten Allerheiligsten in der Kreuzkirche. Um 14 Uhr ist dort Predigt und Festandacht sowie Rückkehr der Prozession zur Pfarrkirche. Der Klosterladen im Salesianum bietet von 8 bis 17 Uhr Devotionalien an. Von 13 bis 14 Uhr spielt die Stadtkapelle vor dem Rathaus ein Konzert. Nach alter Tradition kommt auch der weltliche Teil nicht zu kurz. Über 80 Fieranten und Schausteller offerieren in der Budenstadt auf dem Marktplatz ein breitgefächertes Warenangebot, und auch die einheimische Geschäftswelt sowie die Gastronomie sind für den Ansturm der Gäste bestens gerüstet.