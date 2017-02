Freizeit Pleystein

03.02.2017

Aus einer bunten "Unterwasserwelt" wird das Pleysteiner Prinzenpaar Christoph I. und Claudia II. heuer die Besucher des Faschingszugs grüßen. Mehr Details sollen aber noch nicht verraten werden.

Alter interessiert nicht

Nur soviel steht fest: Der Prinzenwagen wird am Sonntag, 26. Februar, um 14 Uhr wieder der Blickfang des Pleysteiner Faschingszugs sein. Zu den wichtigsten Vorbereitungen für die Gestaltung des Prinzenwagens gehört jährlich das Basteln Tausender Papierrosen aus den ausgesuchten, für die Motive passenden Servietten. Heuer müssen rund 13 000 Servietten in Papierrosen verwandelt werden.Seit Wochen trifft sich im Hotel "Regina" ein Kreis von Pleysteinerinnen, meist im Rentenalter, um dort in gemütlicher Runde den zunächst nur zusammengefalteten Papierservietten durchs "Auseinanderzupfen" die Form einer Rose zu geben. Dabei ist auch die bereits 84 Jahre alte Anna Reber. Gerlinde Heil feierte kurz vor Weihnachten 80. Geburtstag.Das Alter tut aber nichts zur Sache. Die Begeisterung mitzumachen, ist riesengroß. Nicht vergessen aber werden dürfen auch die Helferinnen, die ihre Papierrosen in Heimarbeit basteln. Doch der Nachmittag im Hotel "Regina" dient nicht nur "dem Produkt selbst", sondern hat schlichtweg auch großen Unterhaltungswert. Da wird in Nostalgie geschwärmt, da werden alte Geschichten ausgegraben, die sich früher mal im Fasching abspielten und auch viele private Gedanken ausgetauscht.Für Altbürgermeister Johann Walbrunn ist es eine ehrliche Pflichtaufgabe, die Damenrunde zu besuchen und zu einem kleinen Umtrunk einzuladen. Zur Hälfte der täglichen freiwilligen Arbeitszeit wird der Tisch restlos von Servietten und fertigen Blumen geräumt: Dann ist Kaffeezeit. Kathrin Hartwig oder Lore Hartwig servieren den fleißigen Helferinnen für die Katholischen Jugend, die ja bekanntlich für den Faschingszug verantwortlich ist, einen riesigen Teller voll unterschiedlicher Kuchen zur freien Auswahl.Nach einer Tasse Kaffee und der Stärkung geht die muntere Arbeit, die fast schon den "Hutzaabenden" von einst gleicht, weiter. Bis kurz nach 17 Uhr werden täglich die Papierrosen angefertigt. Bürgermeister Rainer Rewitzer besuchte am Dienstagnachmittag die Runde, dankte mit herzlichen Worten den Frauen für ihre freiwillige Hilfe und spendierte eine Runde Sekt mit Orangensaft.Nach der eigenen Arbeitszeit mischte sich auch Faschingsprinzessin Claudia II. unter die Damenriege. Sie hatte auch ein großes Blech mit selbst gebackenem Kuchen mitgebracht und zeigte ihre Fingerfertigkeit, die mit manchen anderen Tricks notwendig ist, den Servietten schnellstmöglich ein rosiges Aussehen zu geben. Aber auch die Führungsspitze der Katholischen Jugend selbst kommt zu den Frauen, um für die uneigennützige Hilfe zu danken. Damit ist natürlich die Bitte an alle Pleysteiner verbunden, unabhängig vom dann herrschenden Wetter, den Faschingszug zu besuchen, um das tolle Werk, mit hoffentlich recht groß werdenden Augen zu sehen.