Freizeit Pleystein

19.01.2017

Angesichts des derzeitigen Schneereichtums lachen die Herzen der Wintersportfreunde. Nun können nicht nur die Alpinen ihrem Hobby ausgiebig frönen, sondern auch die Skilangläufer. Ihnen bietet der TSV-Skiclub bestens präparierte Loipennetze im Langlaufzentrum Mitterberg und auf dem Bockldweg.

Der Leiter der Nordischen im Skiclub, Max Müllhofer, war in den vergangenen Tagen stundenlang mit dem vereinseigenen Pistenbully in beiden Zentren ehrenamtlich unterwegs und sorgte für die passenden Spuren in der weißen Pracht. Dieses Spezialgefährt, 1988 von der Sparte unter erheblichen finanziellen Opfern und mit vorbildlichem Einsatz der damals amtierenden Funktionäre um Johann Walbrunn und Max Baierl angeschafft, leistet seit fast drei Jahrzehnten wertvolle Dienste. Ohne dieses Gerät wäre ein solcher kostenloser Service für Einheimische und Gäste nicht mehr denkbar. Sowohl auf dem Mitterberg als auch auf der ehemaligen Eisenbahntrasse führen die gezogenen Loipen durch herrliche Landschaften. Da die Pflege dieser Loipen auf der einen Seite auch Geld kostet, andererseits aber keine unmittelbaren Einnahmen verzeichnet werden können, bittet der TSV-Skiclub die Nutzer um Geldspenden, die auf sein Konto 318 949 bei der Raiffeisenbank Pleystein, BLZ 753 631 89, überwiesen werden können.