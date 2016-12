Kultur Pleystein

22.12.2016

Die Schnitzergemeinschaft Pleystein feiert ihr 45-jähriges Bestehen mit einer Ausstellung im Bachofnersaal. Unter dem Motto "Handwerkskunst live" sind auf 280 Quadratmetern rund 30 Krippen und zahlreiche sakrale sowie profane Figuren zu sehen. Die Hobbyschnitzer aus dem Altlandkreis Vohenstrauß und darüber hinaus arbeiten von Oktober bis kurz vor Ostern im Werkraum der Volksschule an ihren groben Figurklötzen und kreieren daraus mit Talent, der nötigen Fertigkeit und einem gehörigen Maß an Fingerspitzengefühl Madonnen, Statuen, Tiere oder Krippen. Die Gemeinschaft macht im Turnus von fünf Jahren mit Ausstellungen auf sich aufmerksam, so zuletzt in der Brauchtumsschau 2011/2012 zum 40-jährigen Bestehen. Geöffnet hat die Jubiläumsausstellung vom 26. Dezember bis 30. Dezember und vom 1. Januar bis 8. Januar jeweils von 13 bis 18 Uhr. Es können auch von Hand gefertigte Figuren oder Krippen gekauft werden. Bild: bey