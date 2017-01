Kultur Pleystein

26.01.2017

An acht Standorten werden Informationstafeln errichtet, die das Thema "Granit" im Hinblick auf unterschiedliche Schwerpunkte aufgreifen. Auch Pleystein ist künftig Teil der neuen Geo-Tour.

Mehrere Partner

Blick auf das Bergwerk

Die Umweltstation Geo-Zentrum an der Kontinentalen Tiefbohrung (KTB) Windischeschenbach hat die neue Geo-Tour "Granit" in Kooperation mit dem Geopark Bayern-Böhmen wissenschaftlich konzipiert. Mit einer Projektförderung durch Mittel des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz wird sie realisiert.Am Mittwoch stellten die Verantwortlichen die Infotafel vor, die im Eingangsbereich der Parkanlage beim Stadtweiher platziert worden ist. Die Teilnehmer waren Bürgermeister Rainer Rewitzer, Dr. Andreas Peterek, Projektleiter des Geoparks Bayern-Böhmen, Dr. Frank Holzförster, wissenschaftlicher Leiter des Geo-Zentrums an der KTB, sowie Vertreter des Museumsarbeitskreises und der Stadtverwaltung.Holzförster erklärte, dass das Vorhaben als Erkundungstour für Wanderer und Fahrradtouristen, aber auch für Schulklassen angelegt worden sei. "Die Geo-Tour ,Granit' wird vom Geo-Zentrum an der KTB, dem Geopark Bayern-Böhmen und den Tourismusgemeinschaften Oberpfälzer Wald, Steinwald und Fichtelgebirge beworben", sagte der Sprecher.Die erste Auflage der Geo-Tour "Granit" reiche ins Jahr 2004 zurück. Nach zwölf Jahren Standzeit seien die Informationstafeln inzwischen verblichen, teilweise beschädigt, teilweise durch den Ausbau lokaler Infopfade am bisherigen Standort überflüssig oder inhaltlich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Zudem seien die damals errichteten Tafelgestelle teilweise in ihrer Standfestigkeit beeinträchtigt gewesen."Die Geo-Tour ,Granit' haben wir mit unseren Partnern nicht aufgegeben, wie es so häufig im öffentlichen Raum zu beobachten ist, sondern entsprechend einer gelebten Nachhaltigkeit auf den aktuellen Stand der Forschung gebracht und als Bildungsinstrument ertüchtigt. Damit kann sie auch weiterhin im Netzwerk Geopark als kompetentes Element wirken", sagte Dr. Holzförster. Sämtliche Standorte seien für das Selbstverständnis der Region bedeutsam.Damit auch Besucher aus Tschechien die Informationen nutzen können, beziehungsweise um generell internationale Gäste anzusprechen, seien sämtliche Informationen auf Deutsch, Tschechisch und Englisch. Ein klassischer Flyer weise in den Tourismusinformationen und den Geopark-Infostellen auf die Tour hin. Darüber hinaus werde sie durch eine App begleitet.Peterek betonte, dass diese acht Informationstafeln inhaltlich und fachdidaktisch zum Teil intensiv überarbeitet und dem aktuellen Erscheinungsbild des Geoparks Bayern-Böhmen angeglichen worden seien. Dabei hatten die Gemeinden mir ihren Bauhöfen in vorbildlicher Weise Unterstützung gewährt."Speziell in Pleystein haben wir viele Inhalte der Tafel erhalten, aber auch eine ganz neue Grafik eingeführt. Sie erläutert die durchaus komplizierte Entstehung des Pleysteiner Rosenquarzes als Ergebnis der Abkühlung einer chemischen Lösung und zwar in Abhängigkeit vom inneren Druck dieser Flüssigkeit. Anders als beim Frieren von Wasser ist es im Erdinnern nicht allein die Temperatur, die Kristalle entstehen lässt. Insbesondere das sogenannte pegmatische Kristallisationsstadium ist von steigendem Druck gekennzeichnet. Dadurch kommt es zum Riesenwuchs der Kristalle."In die Tafel sei auch ein Blick auf das Bergwerk "Silbergrube" bei Waidhaus eingebaut worden, in der bis heute der wertvolle Rohstoff Feldspat abgebaut werde. Ihre Entstehung und die des Pleysteiner Rosenquarzfelsens würden die beiden interessanten Geopunkte zu sehr ähnlichen Geschwistern machen. Rewitzer würdigte das Engagement der Initiatoren und Organisatoren. Deren Arbeit und Leistungen könnten sich auf dem kulturellen, touristischen sowie bildungsmäßigen Sektor sehen lassen und hätten hohen Stellenwert, fand der Rathauschef.