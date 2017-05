Programm der Sommerserenaden in Pleystein steht fest

Kultur Pleystein

12.05.2017

4

0 12.05.2017

Die Stadt lädt am Sonntag, 13. August, um 16 Uhr zur Sommerserenade ein. Die Verantwortlichen haben Alex Pezzei verpflichtet, bekannt aus seinem vorjährigen Auftritt. Brigitte Traeger hat mit ihrem Mitarbeiter Peter Harant die "Stimmen der Berge" als weitere Interpreten empfohlen. Selbstverständlich tritt auch Traeger auf.

Die Wahl auf den Südtiroler Pezzei fiel laut Organisationsteam, weil er mit seiner "Steirischen" sowie seinen "Jodlern und Juchitzern" bei der letzten Serenade die Besucher regelrecht in seinen Bann gezogen hatte und sich vor allem durch sein sympathisches Auftreten viele neue Freunde gemacht hat. Die "Stimmen der Berge" nennen sich laut ihrer eigenen Werbung "die neue Boygroup", die sich im Sommer 2014 gegründet hat. Während ihrer Schulzeit waren die Sänger Mitglieder der "Regensburger Domspatzen". Ihr Programm umfasst Schlager, Musicals, Evergreens und Gospels.Traeger wird Lieder aus ihren CDs singen, bestimmt aber auch wieder mit ihren Titeln die musikalische Verbindung zu ihren Kollegen auf der Bühne finden. Die Sommerserenade geht in der Turnhalle der Zottbachtalschule über die Bühne. Die Auftritte starten um 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Die Frauen-Union, die örtliche Gastronomie und der Verein "Hoffnung für Menschen" bewirten ab 14 Uhr die Besucher. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 23 Euro im Tourismusbüro der Stadt, Telefon 09654/922233, und im Café Enslein, Telefon 09654/205. An der Abendkasse kostet die Karte 25 Euro.