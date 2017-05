Kultur Pleystein

02.05.2017

Er kommt im maßgeschneiderten Frack in die Unterkirche, führt galant durch sein Programm, bezieht in die Moderation immer wieder die Besucher ein. Christoph Baierl lud am Freitag zu "einem Abend wie dieser" ein, die Zuhörer füllten die Unterkirche auch beim zweiten Konzert, das vor knapp einem Jahr seine Premiere hatte. Baierl lässt die "gute alte Zeit"aufleben. Bereits beim ersten Lied "vom Fräulein Helen, das er beim Baden gesehen hat", dann noch mehr bei "kein Schwein ruft mich an" aus der Neuzeit, zeigt der Sänger den Zuhörern die Fähigkeiten seiner Stimme. Zusammen mit Dominik Herzner, Percussion und Gitarre sowie Kenneth Berger, Piano präsentierte der "Charmeur par excellence" ein Programm, dessen Titel so wunderbar verständlich wie auch menschlich waren. Denn wer "zählt nicht täglich seine Sorgen" oder würde gerne in der Badewanne einen Tango singen. Bild: bey