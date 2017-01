Kultur Pleystein

25.01.2017

Das Handwerk der Weberei in der Rosenquarzstadt geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Diese alte Zunft war um 1760 vor allem in der Weberstraße nahe des Kreuzbergs in fast jedem Haus vertreten.

Rätselhafte Angelegenheit

Imposantes Exponat

Weben Die Weber fertigten aus Garn Textilien auf dem Webstuhl an. Zwischen den Längsfäden (Kette) wurden Querfäden (Schuss) geführt. Der Webstuhl hob abwechselnd einen Teil der Kettfäden hoch, so dass das Schiffchen mit dem Schussfaden durchgezogen werden konnte. Verbreitete Webgarne aus einheimischen Rohstoffen waren Wolle für die Tuchmacherei, Flachs oder auch Hanf für die Leinenweberei. (tu)

Im Mittelalter gehörte die Leinenweberei zu den "unehrlichen Berufen". Der Webstuhl ermöglichte dem Weber, Stoffe von hoher Qualität zu produzieren. Allerdings bedeuteten die mechanischen Geräte und die Industrialisierung das Ende für dieses früher sehr verbreitete Handwerk. Der Umbruch brachte viele Weber um ihre Existenz. Sie gehörten zu einem der ersten Berufsstände, die die negativen Folgen der in Deutschland ab 1840 beginnenden Industrialisierung am eigenen Leib erfahren mussten.Dieses Thema hat der bekannte deutsche Schriftsteller Gerhart Hauptmann (1862 bis 1946) im Drama "Die Weber" dargestellt. Der unvergessene Wagnermeister Franz Landgraf (1890 bis 1967), der zeit seines Lebens an der Weberstraße zu Hause war, vermachte vor 50 Jahren kurz vor seinem Tod seiner Heimatgemeinde den alten Webstuhl seines Vaters. Der "Grafn-Franz" wollte mit der Schenkung seinen Beitrag dazu leisten, dass diese handwerkliche Tradition nicht in Vergessenheit gerät. Der gestiftete Webstuhl wurde im Schullandheim aufgestellt.In den 1970er Jahren wurde das Gerät dem damaligen Bezirksheimatpfleger Dr. Adolf Eichenseer für eine Präsentation bodenständigen Brauchtums zur Verfügung gestellt. Das ausgeliehene Stück kam nie mehr ins Zottbachtal zurück. Die Nachforschungen des ehemaligen Bürgermeisters Willi Reil 1995 in dieser rätselhaften Angelegenheit endeten in St. Englmar. Ab hier verliefen die Spuren sprichwörtlich im Sande. Es wird vermutet, dass der besagte Webstuhl irgendwo in Ostbayern als Exponat in einem öffentlichen oder privaten Museum steht. Dem bekannten Hobbyschnitzer Anton Pöpperl ist es zu verdanken, dass Pleystein wieder in Besitz eines Original-Webstuhls gekommen ist.Der heimatverbundene Pensionist wurde vor einigen Jahren bei seiner Suche durch Zufall in Tiefenbach bei Teppichweber Johann Krämer fündig. Dieser hatte auf seinem Speicher ein solches Unikat gelagert und erklärte sich bereit, es für 300 Euro zu verkaufen. Pöpperl unterrichtete unverzüglich den damaligen Rathauschef Johann Walbrunn, beide machten sich nach Tiefenbach auf und den Eigentümerwechsel perfekt. Der etwas ramponierte Webstuhl wurde nach Pleystein in die Werkstätte des inzwischen verstorbenen Allroundhandwerkers Karl Hartwig transportiert. Er restaurierte mit seinem Schulkameraden Pöpperl das Objekt. Es wurde zerlegt und die Einzelteile gründlich abgeschliffen.Hartwig ersetzte in meisterlicher Manier fehlende Teile, ehe der wieder komplette Webstuhl im Stadtmuseum aufgebaut wurde. Dort findet das imposante Ausstellungsstück das ganze Jahr über großes Interesse bei den vielen Besuchern.