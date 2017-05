Politik Pleystein

21.05.2017

Im städtischen Friedhof werden weitere Urnenstelen errichtet. Dies beschließt der Bauausschuss in seiner Sitzung. Der ursprünglich geplante Standort wird jedoch abgelehnt.

Marode Fassade

Löschwasser ein Problem

Als Örtlichkeit haben die Räte bei einer Ortsbesichtigung die südliche Friedhofsmauer, links neben der Leichenhalle, ausgewählt. Ein ursprünglich geplanter Standort am Mittelweg des Friedhofs auf derzeit zu sehenden Grünflächen, fand nicht den Zuspruch des Bauausschusses.Die Errichtung der Stelen macht gleichzeitig auch eine Verbesserung der des Zugangs notwendig, erkannte der Ausschuss. In jedem Fall sollen für alle geplanten Stelen die Fundamente gesetzt werden, auch wenn die Stelen selbst zeitversetzt aufgestellt werden.Einig waren sich die Gremiumsmitglieder, hinsichtlich der Sanierung der Westfassade des Mietwohngebäudes Neuenhammer Straße 5 (hinterer Teil des Rathauses) örtliche Firmen zur Abgabe eines Angebots aufzufordern. Diese Fassade sei laut Bürgermeister Rainer Rewitzer nicht mehr ansehnlich, der derzeitige Zustand schade aber auch der Substanz des Mauerwerks.Der Auftrag für den Einbau einer WC-Anlage in das Kreuzbergkloster wurde einer örtlichen Firma erteilt. Dafür lag dem Bauausschuss ein Leistungsverzeichnis vor. Auf die Einholung eines weiteren Angebots verzichtete der Bauausschuss einstimmig. Die Straße "Am Schaufelstiel" sollte laut dem Antrag eines Anwohners als "Spielstraße" gewidmet werden. Dies habe aber laut Bürgermeister weitreichende Folgen. So dürfte dann nur noch in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Deshalb sei der Antrag relativiert worden, der Wunsch sei jetzt mit einem Verkehrsschild auf "Achtung Kinder" hinzuweisen. Dem Wunsch des Anwohners stimmten die Räte zu.Die Feuerwehr Burkhardsrieth hat gebeten, im Bereich der Ausfahrt des Gerätehauses auf der gegenüberliegenden Seite einen Verkehrsspiegel anzubringen und gleichzeitig ein Halteverbot anzuordnen. Parkende Fahrzeuge im Bereich des Grünstreifens würden der Wehr die Ausfahrt erschweren und die Sicht nehmen. Einstimmig beschloss der Bauausschuss, dem Antrag der Wehr stattzugeben.Im Ortsteil Pfifferlingstiel muss die Feuerlöschsicherheit durch einen Löschteich gewährleistet werden. Eine Wasserentnahme aus der Druckleitung ist technisch nicht möglich. Der Löschweiher ist derzeit für Sanierungszwecke trockengelegt. Gespeist wird der Löschteich mit dem Wasser aus einem nicht mehr genutzten Triebswerkskanal. Die Stadt will deshalb mit dem Eigentümer nochmals im Gespräch abklären, wie der Weiher als künftige Löschwasserreserve ertüchtigt werden kann.Die Standortsuche zur Errichtung eines Funktionsgebäudes für den Bauhof blieb erfolglos. Die Mitglieder des Ausschusses sollen sich jetzt bis zur nächsten Stadtratssitzung Alternativen überlegen. Bei der Ortsbesichtigung wurden sowohl Erweiterungsbauten am jetzigen Standort als auch ein neuer Bauhof unterhalb der Zottbachtalschule ins Gespräch gebracht.