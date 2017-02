Politik Pleystein

10.02.2017

Die Beschilderungen an den Gemeindeverbindungsstraßen zu den Pleysteiner Ortsteilen sorgen für Unmut und Verwirrung. Die aufgestellten Verkehrsschilder sind für manchen Verkehrsteilnehmer, besonders für Landwirte, kaum definierbar.

Beispiel Vöslesrieth

So ist beispielsweise der Ortsteil Zengerhof aus Richtung Miesbrunn kommend uneingeschränkt erreichbar, Miesbrunn aus Richtung Zengerhof hingegen nur mit einer Tonnagebeschränkung. Die Folge des Durcheinanders: Die Beamten der Polizeiinspektion Vohenstrauß haben in den letzten Monaten Verwarnungen ausgesprochen und damit für Unmut gesorgt.In der Bürgerversammlung im Ortsteil Miesbrunn zeigte Bürgermeister Rainer Rewitzer mit viel Fotomaterial die unterschiedlichen Beschilderungen auf. So kann mancher Ortsteil je nach der Zufahrtsstraße mit unterschiedlicher Tonnage angefahren werden. "Die Beschilderung müsse aber allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden", betonte Rewitzer. So sei manchmal ein Schild "Landwirtschaftlicher Verkehr frei" aufgestellt, dann fehle dieser Hinweis wieder. In keinem Fall sei dieses "kunterbunt" für die Stadt, die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner zufriedenstellend. Seitens der Miesbrunner Landwirte wurde einhellig die Meinung vertreten, dass die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke uneingeschränkt zu erreichen sind. Dies gelte auch für Wälder und den Abtransport der Holzernte.Nach Meinung der Miesbrunner sorgt die Beschilderung "Anlieger frei" für eine weitere Problematik, weil nicht bekannt sei, ob der Abtransport von Gülle durch Lohnunternehmer damit abgedeckt ist. Nachdem in wenigen Wochen die Landwirtschaft vor allem mit dem Abtransport von Gülle wieder auf Hochtouren kommt, soll eine Sondergenehmigung der Stadt die Landwirte vor weiteren Strafzetteln bewahren.Lohnunternehmer müssen sich hingegen weiterhin an die vorgegebene Beschilderung halten, erklärte der Bürgermeister. Für den Ortsteil Vöslesrieth gilt bei der Zufahrt über die Pingermühle eine Tonnagebegrenzung von 3,5 Tonnen mit Ausnahme für die Landwirtschaft. Umgekehrt hingegen ist die Straße ohne jegliche Einschränkung befahrbar.Bei einem Gespräch mit Oberpfalz-Medien bezeichnete Polizeihauptkommissar Bernhard Dobmayer, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Vohenstrauß, die Misere bei der Beschilderung als "seit Jahren bekannt". Die Stadt Pleystein sei mehrfach gebeten worden, diese Missstände zu beseitigen. So gebe es beispielsweise das Verkehrsschild mit der Tonnagebeschränkung bei Zengerhof in der Straßenverkehrsordnung überhaupt nicht mehr, erklärte der Polizeihauptkommissar. Die Tonnagebeschränkung vor dem Ortsteil Zengerhof kurz nach der Abbiegung aus der alten B 14 gelte so lange, bis eine andere bedeutende Straße einmünde und somit auch bis Miesbrunn.