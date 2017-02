Politik Pleystein

12.02.2017

9

0 12.02.2017

Miesbrunn erhält ein Haus zur Verbesserung der Dorfgemeinschaft. Das war aber nur ein Thema in der Bürgerversammlung.

Miesbrunn. "Für eine schadlose Niederschlagswasserableitung bei Starkregenereignissen wird es auch langfristig keine Garantie geben", sagte Bürgermeister Rainer Rewitzer in der Bürgerversammlung in Miesbrunn. Als Wasserwirtschaftler im Hauptberuf weiß er, wovon er spricht. Doch um Überschwemmungen wie im vergangenen Jahr einzudämmen, wird ein Landwirt neben einem Maisfeld einen sechs Meter breiten Schutzstreifen mit Getreide ansäen. Eine offene Mulde wird mit Steinmaterial ausgelegt, damit sich dort der Ablauf des Wassers verlangsamt. Ein Straßensinkkasten muss verlegt werden, um das Wasser auch tatsächlich aufnehmen zu können.Rewitzer sprach auch die baurechtliche Umnutzung des alten Schulhauses zum Dorfgemeinschaftshaus an. Noch immer werde dieses Gebäude als Schulhaus geführt, obwohl der Schulunterricht seit vielen Jahren Vergangenheit sei. Architekt Johann Sax erfasse derzeit das Gebäude, damit anschließend im Landratsamt über die Themen Toilettenanlagen und mögliche Fluchtwege gesprochen werden könne.Die gleiche Vorgehensweise gelte für das jetzt als Dorfgemeinschaftshaus genutzte alte Schulhaus in Burkhardsrieth. Diese Thematik war bereits in der Sitzung des Stadtrates im Mai vergangenen Jahres auf der Tagesordnung gestanden.Der Dorfweiher Miesbrunn soll im Frühjahr trockengelegt werden. Nach den Worten des Rathauschefs hat sich eine Instabilität durch Böschungsanbrüche gezeigt. Angeblich sollen auch angrenzende Wohngebäude wegen der undichten Böschung feucht sein.Ein Seerosenteppich sei ein Hindernis an der Wasserentnahmestelle der Feuerwehr. Diese Ansaugstelle sei aber ausgerechnet dort errichtet worden, wo seit ewiger Zeit Seerosen wachsen, merkte an Zuhörer an.