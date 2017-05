Politik Pleystein

10.05.2017

Die Regierung der Oberpfalz wird eine Nutzung des ehemaligen BRK-Hauses "Am Sonnenhang" als Flüchtlingsunterkunft nicht mehr weiterverfolgen. Diese Aussage des Behördenvertreters Ludwig Scheuerer schlägt in der Stadtratssitzung am Dienstagabend wie eine Bombe ein.

Bitte um Verständnis

Windirsch erleichtert

Angst vor "Ghetto-Bildung" Helmut Rewitzer (SPD) bezeichnete das BRK-Heim als "Ghetto", für die Bewohner hätte es nur den Weg "vom Ghetto zum Netto und wieder zurück" gegeben. Außerdem kritisierte er die Informationsbereitschaft der Regierung.



Dem widersprach Bürgermeister Rainer Rewitzer. Denn in Regensburg sei der Informationsstand über die Verhältnisse in der Einrichtung nicht besser gewesen als bei der Stadt. Ludwig Scheuerer von der Regierung der Oberpfalz wies den Vorwurf der Ghetto-Bildung zurück, weil andernorts die Kritik käme, wenn Flüchtlinge in Gewerbegebieten untergebracht seien.



Stadtrat Ludwig Putzer machte die Angst einiger Bürger deutlich, die sich auf die Sicherheit der Kinder beim Besuch des Freibades bezog. Dies seien oft Vorurteile, die sich bei ihm zu Hause im Ort nie bewahrheitet hätten, erklärte Scheuerer. (bey)

Hinter dieser Entscheidung stehe nach einer letzten E-Mail vom selben Tag um 17.30 Uhr auch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, untermauerte Scheuerer. Für Bürgermeister Rainer Rewitzer ist das "Buch noch nicht zugemacht", er wird weiterhin engen Kontakt mit der Regierung der Oberpfalz halten.Selten gab es bei einer Stadtratssitzung so viele Zuhörer wie am Dienstag. Scheuerer, im Regierungsbezirk Oberpfalz zuständig für die Suche und Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber, sprach von keiner leichten Aufgabe. "Wir müssen helfen", sei die Aussage der Politiker, die aber gleichermaßen mit den Worten "aber nicht bei uns, am besten beim Nachbarn" ergänzt werde. Seit er diese Aufgabe 2014 übernommen habe, sei Pleystein mit dem BRK-Haus ein Dauerthema gewesen.Scheuerer erinnerte auch daran, dass die Nutzungsänderung zunächst von der Stadt abgelehnt, dann aber vom Landratsamt ersetzt worden sei. Die Regierung der Oberpfalz habe zu diesem Zeitpunkt das Objekt nutzen wollen. Scheuerer erklärte, dass der Eigentümer der Anlage trotz erheblichem Zeitbedarf noch nicht in der Lage gewesen sei, die Gebäude in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. Die Verzögerungen seien "erheblich", was zu einer deutlichen Änderung der Stimmung in Pleystein geführt habe.Die beiden Bürgermeister seien vor wenigen Tagen zu einem Gespräch bei der Regierung in Regensburg gewesen. Noch am Tag der Stadtratssitzung seien diese Kontakte zwischen allen Beteiligten, auch Landrat Andreas Meier, fortgeführt worden.Scheuerer fasste das Ergebnis dieser Gespräche zusammen: "Die Regierung wird das Objekt als Flüchtlingsunterkunft höchstwahrscheinlich nicht weiter verfolgen." Die näheren Umstände wollte der Beamte aus Regensburg in der öffentlichen Sitzung nicht nennen und bat dafür um Verständnis. Das Thema sei "brandheiß", genauere Äußerungen könnten anderweitig nicht so gut aufgenommen werden. Noch um 17.30 Uhr sei ihm die Zustimmung des Bayerischen Sozialministeriums per Handy übermittelt worden. Deshalb werde die Regierung der Oberpfalz "mit aller Wahrscheinlichkeit" nicht mehr an dem Objekt festhalten.Der Bürgermeister erklärte, dass mit der Personenstärke in der Einrichtung ein "gewisses Problem" hätte entstehen können. Bei der Stadt selbst seien die Einrichtungen Kindergarten, Kinderkrippe und auch Schule auf den örtlichen Bedarf ausgerichtet gewesen. Trotz der aktuellen Situation werde die Stadt mit der Regierung der Oberpfalz in Verbindung bleiben, kündigte das Stadtoberhaupt an. Die Angelegenheit sei noch nicht "in trockenen Tüchern".Stadt und die Bürger würden aber weiterhin ihre Pflicht zu einem Helfen in der "Flüchtlingsdramatik" erkennen. Dazu würde auch der Arbeitkreis Asyl seinen Beitrag leisten. Die bisher dezentral untergebrachten Flüchtlinge würden in den örtlichen Vereinen gut integriert und vom Arbeitskreis Asyl betreut. "Wir machen das Buch nicht zu", aber es stehe auch fest, dass die Zahl der aktuellen Flüchtlinge und Asylbewerber für Stadt besser sei als 150 Bewohner in der Einrichtung.Zweite Bürgermeisterin Andrea Lang appellierte an die Bevölkerung, eventuelle Objekte zur Unterbringung von Asylbewerbern bei der Stadt zu melden. Scheuerer ergänzte mit dem Hinweis auf den Umgang der Regierung mit Gemeinschaftsunterkünften. Hier werde ab 75 möglichen Bewohnern ein Heimleiter angestellt. Als wichtigen Faktor nannte er die Übernahme der Gebäudeversicherung bei der Unterbringung von Flüchtlingen durch die Regierung. Sie gebe mit Fünfjahresverträgen den Hauseigentümern eine gewisse zeitliche Sicherheit.CSU-Fraktionssprecher Josef Windirsch meinte, es sei ihm mit dieser Botschaft ein Stein vom Herzen gefallen. Dennoch stelle sich die Frage, warum die Regierung der Oberpfalz mit dem Eigentümer der Anlage in Verhandlungen getreten sei. Scheuerer wollte dies nicht kommentieren, erklärte aber, dass er auch nicht die "Geschichte" anderer Vertragspartner kenne. Die Entscheidung der Regierung habe nichts mit der Person des Eigentümers der Anlage zu tun.Eine ehemalige Mitarbeiterin des Eigentümers der Anlage nannte dann unverblümt "Ross und Reiter". Sie beschrieb den Eigentümer und dessen Auseinandersetzungen mit ehemaligen Mitarbeitern und verwies auf die Möglichkeit, alle diese Äußerungen über das Internet zu recherchieren.