16.02.2017

Der Jahresbetriebsplan für den Stadtwald weist unterm Strich nach Abzug der Aufwendungen für Aufforstung und Waldpflege Einnahmen in Höhe von rund 94 000 Euro aus. "Räumung über Naturverjüngung" ist der forstwirtschaftliche Begriff, mit dem Pleystein den größten Teil ihrer Einnahmen aus ihren rund 238 Hektar großen Flächen erzielt.

Gebiet neu ausweisen

Darüber äußerte sich Helmut Rewitzer in der Stadtratssitzung kritisch. Er befürchte, dass der Einschlag übertrieben wird. "Auch wenn ich ein pathologischer Baum-Onkel genannt werde", meinte er zu seiner Anmerkung. Bürgermeister Rainer Rewitzer erinnerte an die Zeit um das Jahr 2000. Damals sei "mehr Einschlag" gefordert worden. Herbert Stahl sah die Kommune mit ihrer Forstwirtschaft und Förster Andreas Eiser auf dem richtigen Weg. Schließlich müsse eine große Waldfläche auch wirtschaftlich genutzt werden. Max Müllhofer war überzeugt, dass der Holzeinschlag nicht größer als der Zuwachs sei. Schließlich billigte der Stadtrat den Waldbetriebsplan ohne Gegenstimme.Einstimmig beschloss das Gremium die Einleitung des Verfahrens zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans für ein Gewerbe- oder Industriegebiet "Am Spatwerk". Die Begrenzung des neu auszuweisenden Gebiets wird die neue Kreisstraße NEW 33 und die neu zu bauende Gemeindeverbindungsstraße Richtung Spielhof sein. Außerdem erteilte der Stadtrat einstimmig das Einvernehmen zum Bauantrag von Korbinian Troidl für den Abbruch eines alten Schuppens und der Errichtung eines neuen gleichartigen Vorhabens in Burkhardsrieth. Ebenso gaben die Räte grünes Licht für den Bauantrag von Stefan Voit für die Errichtung eines Betriebsgebäudes auf mehreren Grundstücken in Reinhardsrieth. Die Stadt war aber nur für zwei Bauteile zuständig, die bei diesem Bauvorhaben auf der Flur Miesbrunn errichtet werden. Keine Stellungnahme gibt Pleystein zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Hirmersbühl" durch Waldthurn und zum Bebauungsplan "Im Kiesbeet" (Waidhaus) ab.