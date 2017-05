Politik Pleystein

Bis zur nächsten Kommunalwahl dauert es noch drei Jahre. Dennoch stellte die CSU Burkhardsrieth bereits jetzt die Weichen für die Stadtratswahl. Die Hoffnungen auf einen Sitz ruhen auf dem neuen Vorsitzenden.

Burkhardsrieth. In der Ortshauptversammlung am Sonntagabend im Dorfgemeinschaftshaus wählten 12 Mitglieder einstimmig Herbert Lindner zum neuen Chef. Er folgt auf Christian Riedl, der auf einen erneute Kandidatur verzichtete.21 Mitglieder zählt der Ortsverband. Riedl hob die Präsenz bei vielen überörtlichen Veranstaltungen hervor. Bei den Neuwahlen unter Leitung von Bürgermeister Rainer Rewitzer ging Lindner glatt als neuer Vorsitzender durch. Christian Riedl und Anton Nistler sind die Stellvertreter, Gerlinde Krämer führt die Chronik, Markus Grötsch ist für die Finanzen zuständig. Beisitzer sind Margit Riedl, Maximilian Wolf, Maria Friedrich, Stefan Völkl und Josef Schlögl. Die Kasse prüfen Maximilian Wolf und Josef Riedl. Rewitzer lobte den Grundsatz des Burkhardsriether Ortsverbands, die vorgenommenen Ziele auch zu verwirklichen. Der Ortsteil stelle sich in einem guten Licht dar, was der Antriebskraft der Bürger zu verdanken sei. Der Dank dafür gelte allen Bürgern. "Ausgesprochen gut" nannte Rewitzer die Mitgliederzahl des Ortsverbands im Verhältnis zur Größe des Ortsteils.