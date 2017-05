Politik Pleystein

03.05.2017

18

0 03.05.201718

Die CSU in Lohma setzt weiterhin auf Hans Kick als Vorsitzenden. Seit 25 Jahren steht er schon an der Spitze des Ortsverbands.

Gutes Klima im Stadtrat

"Große Kopfschmerzen"

Neuwahlen Bei den Neuwahlen bestätigten die acht anwesenden Mitglieder bei einer Enthaltung Hans Kick als Ortsvorsitzenden der CSU Lohma. Wolfgang Weber bleibt Stellvertreter. Um den Schriftverkehr kümmert sich Maria Kick. Die Finanzen führt wieder Theresia Strehl. Als Beisitzer wählte die Versammlung Robert Kick, Max Weig, Wolfgang Kick und Hubert Biller.



Die Kasse prüfen Robert Kick und Hubert Biller. Als Delegierte zur Stimmkreisversammlung zur Wahl der Landtags- und Bezirkstagskandidaten wurden Hans Kick und Wolfgang Weber bestimmt. (bey)

Lohma. Pleysteins CSU-Ortsvorsitzender und Bürgermeister Rainer Rewitzer lobte die Bereitschaft der Mitglieder, die Ziele der CSU nach außen zu vertreten. Dies sei mit Blick auf den bevorstehenden Wahlmarathon zwingend geboten. Kick berichtete über den aktuellen Mitgliederstand. Derzeit gehören der Lohminger CSU 17 Mitglieder an.In seinem Jahresbericht erwähnte der Ortsvorsitzende unter anderem die Wahlversammlung mit Bundestagsabgeordnetem Albert Rupprecht. Kurz sprach Hans Kick die wichtigsten Themen im Stadtrat an. Das gute Klima in diesem Gremium sei der Einbindung aller Fraktionen durch den Bürgermeister zu verdanken, stellte er fest.Der vom CSU-Landesverband beschlossenen Beitragserhöhung will sich der Ortsverband Lohma noch nicht anschließen, erklärte Hans Kick. Die Abstimmung ergab, dass der Jahresbeitrag weiterhin 50 Euro betragen solle. Für 30-jährige Mitgliedschaft wurde Wolfgang Kick geehrt. Seit 25 Jahren gehört Hans Kick der CSU an und führt seit dieser Zeit auch den Ortsverband Lohma. Robert Kick und Christopher Kick sind seit 10 Jahren Mitglied.Bürgermeister Rewitzer zeigte sich erfreut darüber, in Lohma Mitglieder zu haben, die bereit sind, "mit Courage ihre eigene politische Meinung zu vertreten und vor allem auch zur Kommunalpolitik der CSU im Stadtrat stehen". Als wichtige Aufgabe nannte das Stadtoberhaupt das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept, für das die Kommune ein entsprechendes Architektur- oder Ingenieurbüro benötige.Ausführlich berichtete Rewitzer über die weiterhin noch anstehenden Themen wie die energetische Sanierung der Zottbachtalschule und der Errichtung des Gehweges an der Vohenstraußer Straße. "Große Kopfschmerzen" bereiten dem Rathauschef die Gedanken an das Freibad, dessen Sanierung allein von der Stadt wohl nicht zu bewältigen sei. Die Halbzeit in der kommunalen Wahlperiode bedeute die Augen nach vorn zu richten, ein Programm und eine Mannschaft zusammenzustellen sowie gute Politik in der Stadt und den Ortsteilen zu machen. Mit den vorausgehenden Wahlen für Bundes- und Landtag könne die Richtung bereits für die Kommunalwahl vorgegeben werden.Zweite Bürgermeisterin und Kreisrätin Andrea Lang appellierte an die örtlichen Delegierten zur Kreisversammlung am 19. Mai zu kommen, um mit ihrem Votum auch den östlichen Landkreis mehr Bedeutung zu geben. Lang sicherte bereits jetzt für die Stadtratswahl eine "Superliste" zu, um damit auch wieder die Mehrheit in diesem Gremium zu erhalten. Ausführlich berichtete die Kreisrätin über die Tätigkeit aus dem Kreistag.