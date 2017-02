Politik Pleystein

16.02.2017

Siegfried Poblotzki ist neuer Ehrenbürger von Pleystein. Den Anstoß dazu gibt Stadtheimatpfleger Bernd Piehler.

Standardwerk schlechthin

Der Stadtrat beschloss die Ehrerweisung am Dienstagabend einstimmig und ohne jegliche Diskussion auf Vorschlag von Bürgermeister Rainer Rewitzer. Damit würdigt das Gremium die herausragenden Verdienste Poblotzkis, besonders die Erstellung der Ortschronik "Geschichte der Stadt, der Herrschaft und der Pfarrei Pleystein". Piehler hatte mit einer ausführlichen schriftlichen Anregung den Räten die Entscheidung leicht gemacht.Piehler nannte in seiner Anregung die Forschungen Poblotzkis zur Geschichte der Stadt "akribisch" und die daraus entstandene Chronik das "Standardwerk schlechthin". In der jetzigen Zeit des Internets sei es kaum noch vorstellbar, wie schwierig und aufwendig es war, das entsprechende Quellenmaterial in den Archiven Amberg, Wien, München und Prag zu finden. Der Heimatforscher habe auch den Nachweis erbracht, dass die Gegend um Pleystein bereits in vor- und frühgeschichtlicher Zeit besiedelt war, was auch die von ihm entdeckten Hügelgräber aus der Hallstattzeit beweisen. Pleystein sei mit den Werken Poblotzkis weit über die Ortsgrenzen bekannt geworden, schreibt Piehler. Deshalb solle der 100. Geburtstag des Heimatforschers am 13. Mai Anlass sein, den Träger der Bürgermedaille und des Bundesverdienstordens posthum zum Ehrenbürger der Stadt zu ernennen.Die Fraktionssprecher Josef Windirsch (CSU), Claudia Poxleitner (Freie Wähler) und Werner Rieß (SPD) befürworteten den Vorschlag des Bürgermeisters, basierend auf der Anregung Piehlers. Helmut Rewitzer bat, künftig auch lebende Personen wegen ihrer Verdienste zu Ehrenbürgern zu ernennen. Zuletzt war im Januar 2014 Pfarrer Josef Losch ebenfalls posthum zum Ehrenbürger ernannt worden.