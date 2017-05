Politik Pleystein

11.05.2017

In der Stadtratssitzung am Dienstag legt Geschäftsleiter Günter Gschwindler die neue Kalkulation für die zu zahlenden Herstellungsbeiträge und die Wasserverbrauchsgebühren vor. Hier setzt die Stadt Pleystein ein Signal der Kontinuität.

Um 2 Cent gestiegen

"Riesenvorteil" für Bürger

Die Stadt und ihre Bürger können mit ihren Wasserversorgungseinrichtung zufrieden sein. Über 10 Millionen Euro ist die Wasserversorgungsanlage wert, für deren Ausbau der Freistaat bis zum 31. Dezember 2016 rund 4 350 000 Millionen Euro Zuschüsse gewährt hat. Nach der neuen Kalkulation bleiben die Wasserverbrauchsgebühren mit 69 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer unverändert, und das sogar seit 2004. Der Geschäftsleiter berichtete dem Gremium und den Zuhörern, dass der Zeitraum der Gebührenkalkulation 2016 geendet habe.Mit der Neuberechnung für die Jahre 2017 bis 2020 sei die Kubus-GmbH, eine Tochtergesellschaft des Bayerischen Gemeindetags, beauftragt worden. Das Zahlenwerk, das zur Berechnung der Beiträge und Gebühren dient, resultiert überwiegend aus den Ergebnissen der Jahresrechnungen, erklärte Gschwindler.Bei der Festsetzung der Beiträge, die bei der Errichtung oder Änderung von Gebäuden zu zahlen sind, beträgt der Beitragssatz künftig für die Grundstücksfläche pro Quadratmeter 1,66 Euro und ist gegenüber dem bisherigen Zeitraum um nur 2 Cent angestiegen. Bei der anzurechnenden Geschossfläche hat sich der Betrag pro Quadratmeter von 9,17 Euro auf 9,71 Euro erhöht.Erfreulich sei aber laut dem Geschäftsleiter die gleichbleibenden Gebühren beim Wasserverbrauch. "69 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer sind für die Bürger der Stadt ein Riesenvorteil. In anderen Kommunen sind die Abgaben wesentlich höher", meinte der Geschäftsleiter. In einer der nächsten Sitzungen werden die Gebührensatzungen geändert.Einstimmig billigte der Rat den Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung des Bebauungsplanes für das interkommunale Industriegebiet "Am Spatwerk", ebenso wie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit. Wegen des Wegfalls des Wasserschutzgebiets "Pfifferlingstiel" muss dieser Ortsteil an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden. Damit werden für die dortigen Grundstückseigentümer Anschlussgebühren fällig. Um dies für die Zahlungspflichtigen verträglich zu machen, erfolgt eine Aufsplittung. Am 30. September werden 40 Prozent der Beiträge fällig, ein Jahr später 30 Prozent und die restlichen 30 Prozent am 30. September 2019.Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wählten der Stadtrat sein Mitglied Dr. Peter Trstan. Nachdem sich die Arbeiten an der Fassade des Stadtmuseums offenbar erheblich verzögern, was Ludwig Putzer kritisierte, wird künftig bei Aufträgen ein Fertigstellungstermin festgelegt.