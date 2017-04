Sport Pleystein

Pleystein/Weiden. Zum ersten Saisonspiel der Pleystein Piranhas in der Inlineskaterhockey Regionalliga ging die Reise nach Donaustauf. Der Gastgeber hat bereits zwei Spiele klar gewonnen und ist ein Titelanwärter. Am Ende aber setzten sich die Oberpfälzer deutliche 18:5 (4:3,7:1,7:1) durch. Doch es war schwieriger, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Mit der Ungewissheit wie Gegner und Tempo sein werden, agierten die Piranhas zunächst zu verschlafen. Trotz aller Vorwarnungen waren die Gäste vom Niveau der Donaustaufer überrascht. Bereits nach drei Minuten lagen die Piranhas 0:2 zurück. Vor allem Bauer zeigte, warum er Nationalspieler war. Doch zunehmend fanden die Spieler um Kapitän Daniel Bienek ins Spiel. In der 10. Minute brachte Marcel Waldowsky sein Team zwar heran, doch nach dem 1:3 musste man sich langsam ernsthaft Sorgen machen. Nach einer nötigen Auszeit drehten Waldowsky, Groz und Neuzugang N. Kroschinski die Partie und mit einem 4:3 ging es in die erste Pause.Nach dem Seitenwechsel war es ein offener Schlagabtausch. Dementsprechend hochklassig war die Begegnung. Als dann in der 27. Minute Bienek und erneut N. Kroschinski per Doppelschlag eine Drei-Tore-Führung herausschossen, verließ die sehr gut haltende Torhüterin Cats ihr Gehäuse. Den 4:6-Anschluss beantwortete der zweite Piranhas-Neuzugang, K. Kroschinski, promt.Hier kam es dann auch bei den Kampffischen zum Wechsel im Kasten und das wohl stärkste Torhüterduo Patrick Merz/Lena Völkl teilten sich das Spiel. Knackpunkt war die 32. Minute, als N. und K. Kroschinski zwei Treffer jeweils in Unterzahlsituation erzielten. Die Brüder bildeten mit Waldowsky und Bienek einen starken Block. Schnörkellos und kombinationssicher hatten die Oberpfälzer nun den Gegner im Griff. In der Folge legten die Rot-Grünen zum 11:4 nach. Mit dieser Vorentscheidung ging es in den letzten Abschnitt.Die Gastgeber kamen zwar gleich nach dem Wechsel auf 5:11 heran, doch die Crocodiles gaben sich letztendlich auf, während die Piranhas weiter hungrig blieben und deren Führungsspieler nun endgültig aus dem Spiel nahmen. Fast im Minutentakt landete die Kugel in den letzten acht Minuten im Donaustaufer Tor. N. Kroschinski (3), Zellner (2), Martin und Kick sorgten für den 18:5-Endstand.Piranhas: Tor: Patrick Merz, Lena Völkl; Feld: Marcel Waldowsky (3 Tore/5 Assists, Daniel Bienek (2/1), Sebastian Martin (1/0), Ralf Grimaldi (0/0), Philipp Dürr (0/0), Sandro Kick (1/0), Lukas Zellner (2/1), Dominik Schopper (0/2), Kirill Groz (1/1), Lukas Stolz (0/1), Kevin Kroschinski (2/1), Nico Kroschinski (6/4)